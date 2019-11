Pokémon GO supera i 3 miliardi di guadagno: il 2019 potrebbe essere da record

Pokémon GO raggiunge un nuovo traguardo incredibile: 3 miliardi di dollari di guadagni e un 2019 vicino al record. Ecco tutti i dettagli.

La serie di Pokémon sta per accogliere una nuova generazione grazie a Pokémon Spada e Scudo i quali, si spera, riusciranno a vendere bene anche grazie al rilascio di Nintendo Switch Lite. Quando si parla di Pokémon e grandi guadagni, però, si deve prima di tutto parlare di Pokémon GO, opera mobile sviluppata da Niantic.

Pokémon GO è infatti sulla buona strada per far diventare il 2019 l’anno più profittevole a livello economico. Attualmente l’app di Niantic ha superato i 3 miliardi di dollari di guadagni, basandoci sui dati di Sensor Tower. Il gioco è stato rilasciato nel 2016 e ha guadagnato 832 milioni di dollari. Con la sola eccezione del 2017, durante il quale ha guadagnato “solo” 589 milioni di dollari, Pokémon GO è sempre stato un successo.

Quest’anno, però, il gioco è già a 774 milioni di dollari con ancora due mesi a disposizione per segnare un nuovo record. I guadagni maggiori, secondi i dati si sono concentrati nella stagione estiva durante la quale è stato rilasciato un raid per Rayquaza Shiny. Ha inoltre aiutato la grande campagna marketing legata all’aggiunta del Team Rocket.

A livello mondiale, sono i giocatori USA ad aver speso di più toccando quota 1.1 miliardi di dollari, seguiti poi dai giapponesi (885 milioni) e, ben lontani, dai tedeschi (181 milioni di dollari). Una cosa è certa, Pokémon GO continua a essere un successo e Niantic non si fermerà di certo. Diteci, voi giocate a Pokémon GO? Cosa ne pensate di questi risultati finanziari?