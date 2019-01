Pokémon GO: i dettagli della Ricerca speciale del 19 gennaio

Niantic ha annunciato che attiverà un evento di Ricerca Speciale il prossimo fine settimana, dando la possibilità agli utenti di incontrare un nuovo Pokémon Shiny. La Ricerca sarà disponibile sabato 19 gennaio e durerà solamente tre ore, dalle 11.00 alle 14.00 (ora italiana). In questo lasso di tempo potremo ricevere missioni speciali presso i PokéStop.

Ogni obbiettivo completato ci ricompenserà con l’incontro di un Feebas, la forma base del Pokémon acqua Milotic. Inoltre, Niantic ha affermato che per la prima volta si potrà incontrare un Feebas in versione Shiny. Gli obbiettivi potranno essere ottenuti solamente all’interno di quelle tre ore, ma i giocatori potranno completarli in qualsiasi momento.

Vi ricordiamo inoltre che il Community Day avrà luogo domani, 12 gennaio, e il Pokémon al centro dell’evento è Totodile, lo starter d’acqua della seconda generazione (ovvero quella di Oro, Argento e Cristallo). Se riuscirete a farlo evolvere nella sua forma finale, ovvero Feraligatr, entro un’ora dalla fine dell’evento, apprenderà la potente mossa Idrocannone.