Pokémon GO come Fortnite: arriva il concerto di un noto cantante pop

È aria di eventi per Pokémon GO: dopo quello dedicato all’ormai imminente lancio di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, iniziato soltanto pochi giorni fa e ancora in corso, il gioco sta per ospitare un nuovo avvenimento speciale, assieme a un importante personaggio della musica pop. Stiamo parlando di Ed Sheeran, l’artista vincitore di vari Grammy e con fan che lo adorano da tutto il globo, e dalle 20:00 del 22 novembre fino alle 22:00 del 30 novembre farà il suo debutto sul gioco mobile di Pokémon.

L’attrazione principale di quest’evento riguarda un concerto organizzato proprio dallo stesso cantante, che potrete vedere direttamente dall’interno dell’applicazione di Pokémon GO, tramite la sezione Novità. Durante quest’esibizione performerà alcuni dei brani del suo ultimo album, “=”, ossia Perfect, Bad Habits, Overpass Graffiti, Thinking Out Loud, First Times e Shivers.

Le novità, però, non finiscono di certo qui: verranno introdotte anche delle novità all’interno del gioco che vi conferiranno svariati premi. La prima tra tutte riguarda la possibilità di ottenere regali scattando una foto ogni giorno all’interno di Pokémon GO, assieme a quella di trovare più facilmente alcuni starter di tipo Acqua, tra cui Totodile, Mudkip, Piplup, Oshawott, Froakie e persino un Pokémon speciale, ossia Squirtle con gli occhiali da sole (ovviamente sarà possibile anche incontrarli in versione Shiny!).

Anche lo shop del gioco è stato aggiornato: come prima cosa potrete riscattare la nuova felpa con il simbolo “=” semplicemente utilizzando questo codice: VVM87WGMMUZHTB8X. Oltre a ciò, nello shop potete ottenere un Pacco evento gratuito contenente un Modulo esca, 20 PokéBall, 10 Baccalampon e 10 Baccananas. Non mancheranno, poi, gli sticker raffiguranti anch’essi gli starter di tipo Acqua, che potrete ottenere sia girando i PokéStop che nei pacchi amicizia, o acquistandoli nello shop. Infine, come ultima chicca, fino alla fine dell’evento verrà riprodotta Overpass Graffiti sul gioco ogni sera.