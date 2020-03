Pokémon GO darà il via alla Lega Mega, un nuovo evento dove i giocatori del titolo di Niantic verranno chiamati a sfidarsi in numerosi scenari con i loro corrispettivi Pokémon. A questo proposito, gli allenatori che prenderanno parte all’evento si sono chiesti quali saranno le creature che potranno essere schierate nella prima stagione. All’inizio i giocatori potranno utilizzare solo un Pokémon presente nella loro squadra con Punti Lotta inferiori a 1.500, inoltre dovranno fare a meno di alcune specie che non potranno prendere parte alla competizione. Sarà indispensabile capire quali dei Pokémon si potranno far evolvere dato che saranno legati ai Punti Lotta.

Qui sotto in evidenza sono riportati i Pokémon che risultano essere efficaci durante le battaglie delle Lega Mega con i correlativi Punti Lotta in evoluzione.

Azurill 304CP -Azumarill 1326 < 1499 >1779

Chikorita 555CP – Meganium 1432 < 1500 > 1588

Chinchou 781CP – Lanturn 1455 < 1499 >1556

Cleffa 385CP – Clefable 1398 < 1501 > 1644

Croagunk 547CP – Toxicroak 1430 < 1499 > 1588

Gastly 914CP -Haunter 1460 < 1500 > 1551

Meditite 695CP -Medicham 1435 < 1500 > 1586

Mudkip 545CP – Swampert 1437 < 1500 > 1582

Shieldon 842CP – Bastiodon 1456 < 1499 > 1556

Swablu 587CP – Altaria 1428 < 1501 > 1597

Season 1 of Pokemon Go's #GOBattle League has started 🙌 We can finally find out who the best trainers are! pic.twitter.com/Pu5teBZJGf — Pokemon News (@PokemonSwordNS) March 13, 2020

Di seguito trovate invece i Pokémon meno efficaci ma in linea con i Punti Lotta richiesti.

Bulbasaur 590CP – Venusaur 1439 < 1499 > 1574

Charmander 484CP – Charizard 1427 < 1500 > 1595

Squirtle 549CP – Blastoise 1431 < 1501 > 1590

Machop 603CP – Machamp 1442 < 1500 > 1573

Seel 706CP – Dewgong 1443 < 1500 > 1574

Dratini 821CP – Dragonair 1456 < 1500 > 1557

Scraggy 882CP – Scrafty 1468 < 1500 > 1541

Deino 416CP – Hydreigon 1420 < 1498 > 1598

Inoltre vi ricordiamo che in seguito all’attuale blocco dovuto alla pandemia di coronavirus, Niantic ha deciso si venire incontro all’utenza offrendo delle interessanti modifiche che permetteranno di giocare a Pokémon Go seduti comodamente sul proprio divano di casa. Per saperne di più potrete dare una lettura al seguente articolo.