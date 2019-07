Pokémon GO: al via il Mudkip Community Day

Il giorno tanto atteso dagli allenatori di Pokémon GO di tutto il mondo è arrivato. Oggi 21 luglio,, si svolgerà il Community Day di Mudkip.

Il giorno tanto atteso dagli allenatori di Pokémon di tutto il mondo è arrivato. Nel pomeriggio di oggi 21 luglio, dalle 16:00 alle 19:00, si svolgerà il Community Day di Mudkip, Pokémon di tipo Acqua appartenente alla terza generazione e presente in Pokémon GO.

Si avranno quindi tre ore per catturare il maggior numero possibile di Mudkip e ampliare la propria collezione con uova, evoluzioni e, si spera, qualche altra sorpresa.

L’idea che sta alla base di questi eventi di Pokémon GO è piuttosto semplice: uscire e prendere tonnellate di Pokémon per tre ore, riuscendo ad evolverlo il più possibile e a trovarne le versioni shiny. I Mudkip che riusciranno ad evolversi in Marshtomp e successivamente in Swampert entro un’ora al termine dell’evento, avranno modo di imparare la mossa esclusiva Idrocannone (solo per Swampert).

Questa giornata è perfetta per ottenere, per chi ancora non lo avesse, il distintivo d’oro di tipo Acqua. Il distintivo non è particolarmente difficile da ottenere per i vecchi giocatori, diventando invece un’enorme opportunità per i nuovi allenatori.

I recenti aggiornamenti al codice del gioco suggeriscono che questo Community Day, come quello del mese scorso, offrirà temporaneamente speciali attività di ricerca sul campo. Assicuratevi di rivendicare i vostri premi e liberare uno spazio per queste missioni, se volete vederle.

“La pinna sulla testa di Mudkip agisce come un radar sensibilissimo. Usando questa pinna come sensore in acqua e in aria, riesce a determinare cosa succede attorno a lui senza bisogno di guardare”, si legge nel Pokédex riguardo il Pokémon di terza generazione al centro dell’evento.

Non possiamo far altro che augurarvi buona fortuna. Gotta catch ‘em all!