Pokémon GO premiato con il riconoscimento Sport in Life

Niantic Labs ha annunciato che Pokémon GO è stato premiato con il riconoscimento Sport in Life dalla Sports Agency giapponese.

Dall’uscita di Pokémon GO, Niantic non si aspettava di certo un tale successo. Grazie ad una community sempre più attiva e ad aggiornamenti e novità all’ordine del giorno, Pokémon GO è diventato, senza mezzi termini, un successo planetario.

Proprio quest’oggi, Niantic Labs ha annunciato che Pokémon GO è stato premiato con il riconoscimento Sport in Life dalla Sports Agency del Ministero dell’Istruzione, della cultura, dello sport, della scienza e della tecnologia giapponese. Un riconoscimento davvero molto importante per un “gioco mobile” che ha permesso a milioni di persone in tutto il mondo, di alzarsi dalla propria poltrona di casa ed uscire all’aperto, dedicando del tempo alla cattura di Pokémon e nel contempo, fare attività fisica conoscendo nuovi amici e migliorando così il proprio benessere fisico e psicologico.

Queste le dichiarazioni degli sviluppatori:

“Abbiamo appreso di questa nomination inaugurale proprio intorno al terzo anniversario di Pokémon GO. Le celebrazioni di quest’anno sono diventate ancora più speciali grazie all’onore ricevuto dalla Sports Agency, che condivide la nostra missione e il nostro impegno per le attività all’aperto, l’esplorazione del mondo e uno stile di vita fisico, mentale e sociale più sano. Quindi grazie Allenatori per aver giocato a Pokémon GO e di aver partecipato ai nostri incredibili eventi dal vivo in tutto il mondo. La vostra passione ci ispira ogni giorno per creare un’esperienza unica che possa essere goduta da tutti. Ora è il momento di uscire e fare quello che sappiamo fare al meglio. Andiamo!”

Dopo la brutta notizia inerente a due uomini giapponesi che si sono picchiati per il controllo di una palestra, l’evento globale dedicato al Team Rocket e l’aumento dello Spazio Pokémon complessivo da 2.000 a 2.500 unità, Pokémon GO avrà un’altra medaglia da aggiungere alla sua bacheca dei successi.

E voi cosa ne pensate? Il gioco mobile a tema Pokémon vi ha reso anche a voi più attivi?