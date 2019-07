Pokémon GO: Ralts nel Community Day di agosto 2019

Il protagonista del Community Day di agosto in Pokémon GO, sarà il piccolo Pokémon Psico Ralts, con le sue relative evoluzioni: Gardevoir e Gallade.

Passato il Community Day di luglio, che ha visto come protagonista sulla scena il Pokémon d’acqua Mudkip, ora è il turno di annunciare il Community Day di agosto. Gli sviluppatori di Niantic Labs hanno infatti fornito tutti i dettagli per il prossimo attesissimo evento nel mondo di Pokémon GO.

Il protagonista del Community Day di agosto sarà il piccolo Pokémon Psico della terza generazione di Hoenn, Ralts, con le sue evoluzioni: Gardevoir e Gallade. La data dell’evento è fissata per il prossimo 3 agosto 2019, dalle ore 16:00 alle ore 19:00 (orario italiano locale).

Oltre alla possibilità di catturare milioni di Ralts, ci saranno ulteriori bonus ad agosto tra i quali: la durata delle esche aumentata, dai soliti trenta minuti a tre ore; la distanza di schiusa delle uova ridotta ad un quarto rispetto al normale e, ultimo ma non meno importante, la versione shiny di Ralts.

Ricordiamo inoltre la notizia che ha fatto sorridere la maggior parte di noi riguardante un pestaggio tra due uomini, per il controllo di una palestra su Pokémon GO ed il seguente arresto di uno dei due per violenza fisica. Inoltre sono ritornati i Pokémon Ombra. Dopo essere spariti dai radar, sono stati ripristinati quest’oggi da Niantic aggiungendo inoltre, dei cambiamenti.

Ora i membri del Team Rocket che dovremo affrontare per poter catturare il Pokémon Ombra relativo, sono molto più forti di prima. Inoltre, possiedono più esemplari di Pokémon, anche rari. Le lotte sono quindi più complesse con una complessità maggiore anche nell’ottenimento delle Premier Ball, utili per catturare questi speciali Pokémon.

Siete d’accordo sulla modifica delle meccaniche effettuate per la cattura dei Pokémon Ombra? O preferivate com’era prima?