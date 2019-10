Pokémon GO: in arrivo delle missioni Team Rocket e le forme Galar?

Pokémon GO si aggiorna alla versione 0.159.0 e sembrerebbe portare un sacco di novità quali le missioni Team Rock e le forme Galar.

Il nuovo aggiornamento che porta Pokémon GO alla versione 0.159.0 sembra contenere al suo interno una grandissima quantità di novità. I data miner si sono messi subito alla scoperta di parziali modifiche alle meccaniche di gioco e nuovi eventi in arrivo, oltre alla risoluzione di alcuni bug legati al GoPlus e al Go-Tcha.

Tra le novità più importanti di questo aggiornamento ci saranno le missioni Team Rocket. Dei nuovi elementi legati alla trama farà da sfondo alla loro presenza all’interno di Pokémon GO, in più sembra stia per essere inserita la MappaRocket, una mappa che deve essere costruita tramite frammenti che servirà per trovare sfide e reclute. Oltre a questo sembrano essere in arrivo anche i vari leader del Team Rocket insieme a Giovanni.

Anche le forme Galar sembrano essere in arrivo all’interno del gioco mobile di Niantic. La presenza delle nuove versioni dei Pokémon che debutteranno in Spada e Scudo sono state avvistate nei file di gioco, per il momento sembrano essere state aggiunte nel PokéDex di Go le forme Galar di Weezing, Zigzagoon e Linoone. A riprova di questa scoperta dei data miner c’è anche la possibilità di aggiungere un nuovo filtro di ricerca nel box Pokémon di Galar.

Infine sono stati trovati alcuni file riconducibili alla Lega Lotta Go, in arrivo ad inizio 2020. Vi ricordiamo che ne Nintendo e nemmeno Niantic ha ancora annunciato ufficialmente l’arrivo delle missioni team Rocket e delle forme Galar. Pensate che l’annuncio possa arrivare a breve? Diteci la vostra.