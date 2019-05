Pokémon Spada e Scudo: ecco quanto potremo scoprire qualcosa di nuovo

Pokémon Spada e Scudo saranno mostrati all'E3 2019? Forse, ma di certo entro la fine di giugno scopriremo molte novità: ecco i dettagli.

Con l’E3 2019 sempre più vicino, gli appassionati di videogame iniziano a tirare le somme degli annunci più importanti degli ultimi mesi e cominciano a stilare una lista dei desideri per i giochi più attesi (o almeno, noi lo stiamo facendo!). Siamo inoltre certi che un nome spunterà sulle liste di molti fan: Pokémon Spada e Scudo. Il Direct di Nintendo previsto in contemporanea con l’E3 sarebbe il momento perfetto per ricevere qualche novità in merito.

Ovviamente esiste la possibilità che Nintendo decida di non dare uno spazio alla serie di Game Freak. Anche in tal caso, però, non dovrete soffrire troppo. Infatti, nelle ultime ore ha avuto inizio un contest, in territorio giapponese, che chiede ai partecipanti di realizzare delle t-shirt personalizzate: il vincitore vedrà la propria creazione apparire all’interno di Pokémon Spada e Scudo. La parte più interessante, però, è che insieme al contest è stato annunciato che la prossima generazione di mostriciattoli tascabili apparirà sul prossimo numero di CoroCoro Ichiban.

Si tratta di una famosa rivista giapponese con distribuzione nazionale, il cui prossimo numero sarà pubblicato il 21 giugno. Anche nel caso Nintendo non mostri nulla all’E3 2019, quindi, avremo modo di scoprire tante novità grazie alla rivista.

La soluzione più probabile è che Nintendo sveli Pokémon Spada e Scudo durante il Direct, per poi rilasciare qualche informazione aggiuntiva alla rivista. In tal caso, sarebbe una doppia vittoria per gli appassionati, che riceverebbero nuove informazioni due volte nel giro di poche settimane. Diteci, cosa ne pensate di quanto mostrato finora su Pokémon Spada e Scudo? Gli starter vi hanno incuriosito, oppure no?