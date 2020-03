Pokémon Spada & Scudo: nuovi dettagli sulla prima espansione dal Nintendo Direct Mini

Come un fulmine a ciel sereno, proprio in questi minuti si è tenuto un Nintendo Direct Mini. L’azienda giapponese ha così deciso di mostrarci nuovi dettagli sulle espansioni di Pokémon Spada e Scudo in arrivo proprio quest’anno. Come ben sappiamo il mondo dei due titoli si ingrandirà nettamente, permettendoci di atterrare in due isole totalmente inedite. L’Isola dell’Armatura e le terre innevate della Corona faranno presto il loro debutto nella regione di Galar in due avventure totalmente uniche con nuovi personaggi e nuovi Pokémon. Durante questo Nintendo Direct Mini, gli sviluppatori hanno deciso di darci qualche nuovo dettaglio sulla prima espansione.

Nell’Isola solitaria dell’Armatura troveremo un Dojo per le lotte Pokémon dove tutti gli allenatori usano per esercitarsi, in questa palestra quindi potremo ricevere il Pokémon leggendario Kubfu, allenandoci con questa nuova creaturina avremo successivamente la possibilità di affrontare le “Torri dei Due Pugni“. Questa particolare sfida ci permetterà di entrare in una di queste due torri: Torre Buio o Torre Acqua. Una volta scelta, dovremo allenare Kubfu ed una volta evoluto in Urshifu imparerà un particolare tipo di “stile” in base alla scelta che avremo fatto in precedenza. Nel primo caso sarà lo stile Singolcolpo mentre nel secondo lo stile Pluricolpo.

Le novità non finiscono qui, infatti durante la diretta sono state mostrate le forme Gigamax dei tre starter della regione di Galar. Tutti e tre avranno delle mosse peculiari. Rillaboom avrà Gigarullio, Raboot invece Gigafiammopalla ed infine Inteleon sfrutterà la sua devastante mossa d’acqua Gigasparomirato. Infine, verranno aggiunti anche nuovi abiti ed acconciature, nuovi modi di personalizzare la nostra Card della Lega Pokémon. La prima espansione di Pokémon Spada e Scudo verrà lanciata a fine giugno, mentre la seconda a fine ottobre.

Cosa ne pensate di questa notizia? Avete comprato il season pass? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti Pokémon Spada e Scudo.