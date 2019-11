Pokémon Spada e Scudo: in arrivo Gigantamax Snorlax

Finalmente dopo mesi e mesi di estenuante attesa, lo scorso 15 novembre Game Freak ha rilasciato nei mercati di tutto il mondo Pokémon Spada e Scudo, i nuovi titoli della celebre serie, in arrivo per la prima volta con un episodio principale su console casalinga, in esclusiva per Nintendo Switch. Sin dal suo esordio, il titolo ha registrato vendite strabilianti, raggiungendo in nemmeno una settimana ben 6 milioni di copie vendute in tutto il mondo, e superando nel giro di 10 giorni le vendite complessive in Giappone del suo precedessore, Pokémon Let’s Go Pikachu e Pokémon Let’s Go Eevee.

Nel corso delle ultime ore, in particolare, The Pokémon Company ha pubblicato un nuovo trailer che mostra, tra le altre cose, Gigantamax Snorlax. È stato infatti annunciato che Gigantamax Snorlax arriverà nei raid Dynamax, a partire da settimana prossima, più precisamente dal prossimo 4 dicembre. Vi lasciamo dunque al trailer in questione, augurandovi come sempre una buona visione.

Il trailer si focalizza anche sui dettagli riguardanti le evoluzioni dei tre starter, rispettivamente Scorbunny, Sobble e Grookey. Non ci rimane a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti da parte di Game Freak, che siamo certi non tarderanno ad arrivare durante le prossime settimane.

E voi, quale versione avete scelto tra Pokémon Spada e Pokémon Scudo? Cosa pensate delle novità introdotta da questa generazione? Fatecelo sapere ovviamente qui sotto nei commenti!