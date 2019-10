Pokémon Spada e Scudo: le Terre Selvagge propongo un livello di sfida mai visto nella serie

Pokémon Spada e Scudo sembrano rivoluzionare la struttura dei capitoli classici anche grazie alle Terre Selvagge e a un nuovo bilanciamento della difficoltà

Il prossimo 15 novembre potremo finalmente mettere le mani su Pokémon Spada e Scudo, i nuovi capitoli della serie dedicata alle creature tascabili di Game Freak. Oggi, vari siti stranieri hanno rilasciato nuove informazioni sulla coppia di giochi, dopo aver avuto modo di provare il gioco per qualche ora. Vediamo insieme quali sono i dettagli più interessanti che abbiamo potuto scoprire.

Per iniziare, viene affermato che graficamente Pokémon Spada e Pokémon Scudo si avvantaggiano della console ibrida di Nintendo. Viene sottolineato, in modo particolare, che le animazioni e l’espressività dei personaggi (umani o meno) è notevole; inoltre, il mondo di gioco sembra molto più vivo e dinamico. Durante la prova sono stati svelati nuovi Pokémon, ma purtroppo non è stato proibiti di parlarne. La parte più interessante, però, è legata alle Terre Selvagge, la nuova zona “a mappa aperta” che divide le città di Galar.

In tale area la telecamera va alle spalle del personaggio ed è possibile controllarla liberamente a 360°: può sembrare una cosa da poco, ma è una grande novità per la serie. Ancora più importante è il fatto che questa zona propone un livello di sfida mai visto nella serie. Pokémon ha sempre avuto una struttura lineare e abbastanza chiusa e non ci permetteva di finire in sezioni nelle quali non potevamo tenere testa agli avversari. In Pokémon Spada e Scudo, invece, è possibile buttarci in punti dove sono presenti creature anche cinque volte più forti di noi, in termini di livello.

Inoltre, forse anche a causa del fatto che le Terre Selvagge permettono di sfidare creature più forti e livellare con più libertà e facilità, gli allenatori avversari sono di livello più alto e sembrano più attenti nello sfruttare le debolezze dei nostri Pokémon. Viene indicato che il livello di sfida non è certo aumentato in modo esponenziale, ma nel complesso Pokémon Spada e Scudo sembrano molto più interessanti. Voi cosa ne pensate?