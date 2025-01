Pokémon TCG Pocket: arriva la nuova espansione (e vi farà impazzire)

The Pokémon Company ha annunciato due importanti novità per l'app Pokémon TCG Pocket: l'introduzione di una nuova funzione di scambio delle carte digitali dal 29 gennaio 2025 e il lancio dell'espansione Scontro Spaziotemporale il 30 gennaio.

La nuova funzionalità di scambio rappresenta un'evoluzione significativa per l'app, consentendo ai giocatori di ampliare le proprie collezioni interagendo con altri utenti. Gli scambi saranno possibili utilizzando due nuovi oggetti: le clessidre e i gettoni di scambio. Inizialmente si potranno scambiare solo carte di rarità ♦1-4 e ★1 provenienti dalle espansioni Geni Supremi e Isola Misteriosa, con piani per ampliare la gamma di carte scambiabili in futuro.

L'espansione Scontro Spaziotemporale introdurrà invece nuovi Pokémon della regione di Sinnoh, inclusi i leggendari Dialga e Palkia come protagonisti di due nuovi pacchetti di carte digitali. Faranno il loro debutto nell'app anche Pokémon molto amati come Lucario e i tre starter di Sinnoh: Turtwig, Chimchar e Piplup. L'espansione includerà anche nuove copertine per raccoglitori e tabelloni con Dialga, Palkia e il Pokémon misterioso Darkrai.

Insomma, queste novità dimostrano l'impegno di The Pokémon Company nel mantenere l'app Pokémon TCG Pocket fresca e coinvolgente per i giocatori, introducendo nuove meccaniche di gioco e contenuti basati su Pokémon iconici. L'introduzione degli scambi, in particolare, potrebbe aumentare significativamente l'interazione tra i giocatori e la longevità dell'app, che sta ottenendo una fortuna incredibile.