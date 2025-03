Pokémon TCG Pocket: arrivano gli shiny, nuova espansione e partite classificate!

Il mondo di Pokémon TCG Pocket si prepara a una scintillante rivoluzione. The Pokémon Company International ha annunciato oggi l'arrivo dei tanto attesi Pokémon shiny (o cromatici) nell'applicazione mobile. L'evento sarà accompagnato dal lancio del nuovo booster pack a tema, denominato "Shining Revelry", previsto per il 27 marzo 2025. L'aggiornamento introdurrà anche le prime partite classificate, offrendo ai giocatori una nuova dimensione competitiva.

La notizia, diffusa tramite un comunicato stampa e un trailer sul canale YouTube ufficiale, ha immediatamente acceso l'entusiasmo della community globale di giocatori. Pokémon TCG Pocket, che permette di collezionare e scambiare carte digitali, si arricchisce di una delle caratteristiche più amate dai fan: i Pokémon Shiny.

Shining Revelry: un tesoro di Pokémon cromatici

Il nuovo booster pack Shining Revelry promette di essere un vero e proprio scrigno di tesori per i collezionisti. I giocatori potranno scoprire una varietà di carte Shiny, tra cui figurano amatissimi Pokémon come Charizard ex, Lucario ex e Pachirisu. L'effetto visivo di queste carte digitali è stato curato nei minimi dettagli: inclinando il dispositivo, le carte brilleranno, offrendo un'esperienza visiva unica e coinvolgente. Shining Revelry conterrà oltre 110 carte.

Ma le sorprese non finiscono qui. A partire dal 1° aprile, i giocatori potranno ottenere un esclusivo tabellone e un raccoglitore a tema Shiny Charizard, perfetti per mettere in mostra la propria collezione di carte cromatiche.

Shining Revelry non si limiterà ai soli Pokémon Shiny. L'espansione introdurrà anche carte di Pokémon e Allenatori provenienti dai videogiochi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, tra cui le illustrazioni di Tatsugiri, Sprigatito e Iono, aggiungendo un ulteriore tocco di freschezza al gioco.

Nuovi mazzi speciali

Per celebrare il lancio di Shining Revelry, The Pokémon Company ha organizzato una serie di missioni speciali dedicate ai mazzi iniziali ex. Dal 27 marzo alle 11:00 PDT al 26 aprile alle 10:59 PDT, i giocatori potranno completare missioni in-game per ottenere un ticket mazzo.

Questo ticket potrà essere scambiato con uno dei nove mazzi iniziali disponibili, aggiungendo immediatamente le 20 carte del mazzo scelto alla collezione del giocatore.

Sfide classificate: la competizione si accende

L'aggiornamento di Pokémon TCG Pocket non si limita al collezionismo. Le partite classificate, attese da tempo, faranno finalmente il loro debutto. La prima stagione, che si svolgerà dal 27 marzo alle 11:00 PDT al 26 aprile alle 10:59 PDT, sarà incentrata sull'espansione Shining Revelry.

I giocatori potranno sfidare Allenatori di tutto il mondo con abilità simili, in un sistema di matchmaking bilanciato. Al termine della stagione, ogni giocatore riceverà un emblema da mostrare sul proprio profilo, in base al rango raggiunto. Questo aggiunge un livello di prestigio e competizione che spingerà i giocatori a migliorare costantemente le proprie strategie.