Pokémon TCG Pocket, guida al deck building: come creare mazzi

Dopo aver imparato le meccaniche base e le feature essenziali di Pokémon TCG Pocket, vi sarà capitato di voler sperimentare con il deck building, ossia con la creazione di un vostro mazzo, ma magari con scarsi risultati. Magari non avete mai giocato al Gioco di Carte Collezionabili tradizionale, magari semplicemente siete alle prime armi.

Niente paura, in questo articolo vi insegniamo i fondamenti per imparare a creare un mazzo da soli con le vostre mani, usando le carte che avete già a disposizione e senza per forza avere chissà che Pokémon ex. Questa guida a Pokémon TCG Pocket vi servirà a sviluppare buone strategie sfruttando ciò che avete a disposizione. Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a consultare la nostra guida completa.

Premessa: Differenze con il GCC

La prima sostanziale differenza che avrete notato tra il Gioco di Carte Collezionabili tradizionale di Pokémon e l'app TCG Pocket è sicuramente il fatto che il mazzo sia composto da sole 20 carte invece che 60, utilizzando esclusivamente le carte Pokémon e le carte Allenatore. Per rendere l'app più snella e tascabile rispetto al GCC tradizionale, infatti, si è deciso di escludere le carte Energia, cambiando il loro metodo di ottenimento.

L'Energia, infatti, è pur sempre essenziale per usare le Mosse dei Pokémon per attaccare gli avversari o per pagare il loro Costo di Ritirata per sostituire il Pokémon attivo con uno dalla Panchina. Vi sarete sicuramente accorti che il sistema di gioco di Pokémon TCG Pocket fornisce una sola energia a turno, in maniera del tutto arbitraria. Altra differenza sostanziale con il GCC, è che i Pokémon in TCG Pocket non hanno Resistenze a tipi di Energia. Inoltre, ogni mazzo non può avere più di 3 tipi di Energie.

Ultima differenza importante con il GCC, è che, giustamente, sono previste un massimo di 2 copie per ogni carta, evitando quindi di riempire il proprio deck di doppioni che condizionerebbero troppo un pool di sole 20 carte. Inoltre, non c'è alcun limite al numero di Pokémon ex che è possibile inserire nel mazzo, sempre tenendo a mente le 2 copie per carta.

Da queste evidenze che sicuramente avrete già assimilato in fase di tutorial, bisogna trarne delle considerazioni importanti che determineranno il deck building del vostro mazzo personalizzato, considerazioni e consigli che vi esponiamo nei prossimi paragrafi.

I consigli per il deck building di Pokémon TCG Pocket

Bilanciamento

Avendo a disposizione solo 20 carte, di cui ognuna può avere solo 2 copie, e avendo una sola pesca di Energia a turno, è essenziale che il mazzo che si va a costruire sia bilanciato, così da sopperire un po' al fattore fortuna della pesca su cui si basa Pokémon TCG Pocket.

Prima di arrivare a capire su che strategia far ruotare il proprio mazzo, è essenziale che nel deck building consideriate questi fattori. Il nostro consiglio è di partire da questi numeri per qualsiasi tipo di mazzo avete in mente: 12 carte Pokémon e 8 carte Allenatore. Più in là, con l'esperienza, capirete come e quanto spostare il bilanciamento di questi numeri a seconda del tipo di mazzo che vorrete creare.

Non sottovalutate le Carte Allenatore perché sono essenziali per perfezionare le strategie di qualsiasi mazzo. Che si tratti di Aiuti o Strumenti, possono risollevare le sorti di una partita andando a pescarvi le carte giuste, a posizionarvi le Energie sui giusti Pokémon, cambiando il Pokémon attivo dell'avversario, ecc...

Tipi e Debolezze

Siccome avrete a disposizione una sola Energia a turno, e siccome i mazzi sono composti da sole 20 carte, per il momento è difficile avere un mazzo che possa ruotare bene con più tipi di Energie. Il consiglio nel deck building, quindi, è di focalizzarvi unicamente su un tipo di Energia, evitando quindi eventuali rischi di ottenere Energie che non servirebbero a Pokémon in campo.

Creare mazzi con un unico tipo di Energia, però, apre a un altro rischio: quello di avere un deck debole a un determinato tipo di Energia. Ogni Pokémon, infatti, ha una debolezza che consente di subire più danni dal tipo indicato, e per questo motivo conviene differenziare i Pokémon nel mazzo anche in base al tipo di debolezza evidenziata sulle carte.

Abilità e ruoli dei Pokémon

Non tutti i Pokémon vi saranno utili per attaccare l'avversario, come probabilmente vi sarete già accorti. Alcuni Pokémon, infatti, sono utili come supporto grazie alle loro Abilità: Gardevoir, per esempio, funziona benissimo in panchina quando c'è Metwo ex come Pokémon attivo. Il consiglio, dunque, è di non focalizzare la propria schiera di Pokémon sempre e solo sul danno diretto, ma di diversificare le carte in base alla strategia che state ragionando.

Quando andrete a scegliere un Pokémon per il vostro mazzo, prestate attenzione proprio alle Abilità, in quanto possono offrire azioni di gioco extra da compiere senza utilizzare Mosse, o addirittura senza che le creature in questione siano nello slot del Pokémon Attivo. Nel deck building, quindi, ragionate bene la sinergia tra le diverse Abilità dei Pokémon.

Tipi di mazzo: partire da un Mazzo a Nolo

Se non sapete bene che strategia usare, niente paura: esistono i Mazzi a Nolo, dei mazzi già pre-costruiti da Pokémon TCG Pocket che vi aiuteranno a familiarizzare con le diverse strategie che può offrire questo gioco. Anzi, magari se sono le vostre prime volte con il deck building, sarebbe utile cimentarvi con la creazione di un vostro mazzo partendo proprio da un Mazzo a Nolo, magari semplicemente potenziandolo con carte simili ma più potenti.

Per esempio, potreste sfruttare il Mazzo Venusaur-ex (Geni Supremi) sbloccabile in gioco, aggiungendo un Venusaur ex in più qualora lo pescaste dalle bustine. Provando diversi Mazzi a Nolo, prima o poi troverete la strategia che più vi diverte.

Attenersi alla strategia

Per avere un mazzo che giri bene, soprattutto con sole 20 carte a disposizione, è essenziale che ci sia una certa consistenza nel deck building, perché solo così avrete una strategia funzionante. In altre parole, cercate di attenervi attenervi a un unico modo di superare l'avversario e non diversificate troppo gli spunti di danno o di vittoria.

Per mantenere tale consistenza, ci sono alcune carte Allenatore che sono determinanti in qualsiasi tipo di mazzo: la Ricerca del Professore, e la Poké Ball. Entrambe queste carte, infatti, consentono di ciclare il proprio mazzo cercando di bypassare il fattore fortuna, generando in questa maniera più opportunità di proseguire in partita con la propria strategia.

Con milioni di milioni di giocatori attivi, ormai Pokémon TCG Pocket ha già un suo meta ben definito e in continua evoluzione. Ogni giocatore ha già trovato diversi modi di portare in campo le migliori combo possibili, e la cosa verrà amplificata ancora di più a ogni nuova introduzione di carte e di espansioni.

Per tenervi aggiornati, combattete con frequenza nei tornei e consultate internet come la nostra guida ai migliori mazzi.