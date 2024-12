Pokémon TCG Pocket: guida al nuovo mazzo che ha il 75% di vittorie

Il mazo di Gyarados ex e Greninja è emerso come il più efficace in Pokémon TCG Pocket dopo l'uscita dell'espansione L'Isola Misteriosa, con un impressionante tasso di vittoria del 75%. Questo deck, soprannominato dalla comunità "il meta dei meta", sta dominando le competizioni online, e ovviamente in questo articolo vi spiegheremo come comporlo.

La strategia di questo mazzo si basa sul danno passivo e richiede solo energia di tipo acqua. Le carte chiave sono Gyarados ex (L'Isola Misteriosa), Greninja (Geni Supremi) e Druddigon (L'Isola Misteriosa). La composizione del mazzo include:

2x Froakie

2x Frogadier

2x Greninja

2x Magikarp

2x Gyarados ex

2x Druddigon

2x Misty

2x Leaf

2x Poké Ball

2x Ricerca Accademica (Professor Oak)

Il punto di forza di questo deck è l'abilità di infliggere danni costanti ai Pokémon avversari senza consumare energia. Druddigon, con la sua abilità Cartavetro, infligge 20 punti di danno a un Pokémon avversario ogni turno. Allo stesso modo, Greninja usa l'abilità Shuriken di acqua per causare altri 20 punti di danno.

Mentre si accumula il danno passivo, il giocatore può evolvere Magikarp in Gyarados ex. Una volta ottenute quattro energie (tre di acqua e una incolore), l'attacco Vortice Impetuoso di Gyarados ex infligge 140 punti di danno e scarta un'energia casuale.

Sebbene il mazzo Gyarados ex/Greninja sia attualmente il più efficace, esistono altre opzioni valide che trovate nella nostra guida ai migliori mazzi di Pokémon TCG Pocket. L'espansione L'Isola Misteriosa ha introdotto nuove dinamiche nel gioco, rendendo alcuni mazzi precedentemente dominanti meno efficaci. Tuttavia, mazzi basati su Charizard ex, Arcanine ex, Pikachu ex e Mewtwo ex rimangono comunque competitivi.