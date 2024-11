Pokémon TCG Pocket: guida alla Pesca Misteriosa

Pokémon TCG Pocket introduce una nuova funzionalità chiamata Pesca Misteriosa, la quale consente ai giocatori di selezionare casualmente una carta da un pacchetto aperto da un altro giocatore. Questa meccanica offre la possibilità di ottenere gratuitamente una copia extra di una delle carte contenute nel pacchetto scelto, ma non è intuitiva come potrebbe inizialmente sembrare.

La funzione si basa su un sistema di valuta virtuale chiamata Energia Misteriosa, che si ricarica nel tempo o può essere acquistata. In questa guida vi spiegheremo tutto quello che dovete sapere sulla Pesca Misteriosa, cossiché potrete renderla il più profittevole possibile!

Come funziona la Pesca Misteriosa

Quando si accede alla schermata Pesca Misteriosa, vengono mostrati 16 pacchetti casuali aperti da altri giocatori, di cui fino a 4 di questi slot possono essere dedicati a pacchetti aperti da amici nella lista contatti. I giocatori possono scegliere da quale pacchetto effettuare la Pesca Misteriosa in base al suo contenuto.

Una volta selezionato un pacchetto, le carte al suo interno vengono mescolate coperte e il giocatore ne estrae una a caso. Il costo in Energia Misteriosa varia in base alla rarità della carta più pregiata nel pacchetto:

1 per pacchetti con rarità ◊◊

2 per pacchetti con rarità ◊◊◊

3 per pacchetti con rarità ◊◊◊◊ o ☆

4 per pacchetti con rarità ☆☆

L'Energia Misteriosa si ricarica naturalmente di 1 unità ogni 12 ore, fino a un massimo di 5. È possibile accelerare la ricarica utilizzando oggetti come Clessidre Misteriose o Pokélingotti.

Restrizioni e meccaniche speciali

Non tutti i pacchetti aperti vengono condivisi per la Pesca Misteriosa. In particolare:

I pacchetti contenenti carte ☆☆☆ o ♕ non vengono condivisi

I pacchetti con carte ☆☆ hanno alcune restrizioni aggiuntive non ancora ben comprese

I "Pacchetti Rari" possono essere condivisi se non contengono carte ☆☆☆ o ♕

I pacchetti disponibili per la Pesca Misteriosa rimangono attivi per un periodo casuale tra 1 e 4 ore, in incrementi di 30 minuti. Una volta scaduti, entrano in una coda di pacchetti "Scaduti" che può contenere fino a 4 elementi.

Varianti speciali della Pesca Misteriosa

Oltre alla Pesca Misteriosa standard, esistono alcune varianti speciali: