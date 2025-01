Pokémon TCG Pocket: guida completa agli scambi

Il sistema di scambi è finalmente arrivato in Pokémon TCG Pocket, permettendoti di colmare quelle fastidiose lacune nella nostra collezione scambiando carte con altri giocatori. Tuttavia, come per ogni funzione del gioco, ci sono alcune regole da seguire - e in questo caso sono parecchie -. Ecco perché in questa guida vi spiegheremo nel dettaglio come funzionano gli scambi in Pokémon TCG Pocket, così potrai iniziare a scambiare carte con gli amici il più velocemente possibile ed essere un passo più vicino a completare il Pokédex virtuale.

Le regole base degli scambi in Pokémon TCG Pocket

Per iniziare uno scambio, devi accedere all'Hub Community, rappresentato dall'icona centrale nella fila inferiore della schermata di gioco. Qui troverai l'icona "Scambi", che ti porterà direttamente alla schermata dedicata, appunto, agli scambi.

Prima di entrare nei dettagli del processo, ci sono alcune regole rapide da tenere a mente:

Puoi scambiare solo con amici: non puoi cercare giocatori casuali per scambiare carte specifiche. Un solo scambio alla volta: per iniziare un nuovo scambio, devi attendere che quello in corso venga completato o annullarlo. Carte dello stesso livello di rarità: puoi scambiare solo carte della stessa rarità (ad esempio, una carta a 3 rombi può essere scambiata solo con un'altra carta a 3 rombi). Energia Scambio: hai cinque unità di Energia Scambio, che si riducono ogni volta che effettui uno scambio. Si ricaricano automaticamente in 24 ore o possono essere ripristinate con le Clessidre di Scambio ottenute nelle missioni. Gettoni Scambio: necessari per scambiare carte di rarità tre Rombi o superiore. Questi gettoni vengono consumati quando offri una carta per lo scambio e devono essere accumulati se vuoi effettuare più scambi di questo tipo.

Puoi controllare la tua Energia Scambio e i Gettoni Scambio nella parte superiore dello schermo.

Procedura di scambio

Dalla schermata "Scambi", seleziona l'opzione "Scambia" per accedere alla tua lista amici. Scegli, quindi, il giocatore con cui vuoi scambiare e verrai indirizzato alla tua collezione di carte.

Le carte non scambiabili saranno contrassegnate da un'icona rossa di "Divieto".

Le carte che richiedono Gettoni Scambio non avranno il "Divieto", ma il gioco ti informerà sui gettoni necessari.

Dopo aver selezionato la carta da scambiare, dovrai confermare la tua scelta. Il gioco ti mostrerà il numero di Gettoni Scambio ed Energia Scambio che verranno consumati. Una volta confermato lo scambio, la carta non sarà più disponibile nella tua collezione o nelle partite fino a quando l'offerta non verrà accettata o rifiutata.

Dopo aver inviato un'offerta di scambio, dovrai attendere che l'altro giocatore la visualizzi e decida se accettarla o proporre un'altra carta in cambio. Ogni offerta di scambio rimane attiva per due giorni. Se vuoi annullare lo scambio, vai alla schermata "Scambi", seleziona "Visualizza" e premi il pulsante rosso "Annulla Scambio".

Se il giocatore accetta lo scambio, riceverai la nuova carta nel tuo inventario. Se invece rifiuta, potrai riprovare con un'altra offerta.

Restrizioni degli scambi in Pokémon TCG Pocket

Prima di iniziare a scambiare carte, è importante conoscere alcune limitazioni:

Carte scambiabili: al momento puoi scambiare solo carte di rarità da un rombo a una stella Le carte di rarità due Stelle, tre Stelle e una Corona non possono essere scambiate. Rarità corrispondenti: puoi scambiare solo carte della stessa rarità. Ad esempio, non è possibile scambiare una carta una Stella con una 2 rombi. Carte con Effetti Speciali: possono essere scambiate solo con altre carte con effetti speciali. Ciò garantisce che non venga sprecata la Polvere Stelle usata per personalizzare la carta. Pacchetti di carte scambiabili: al momento, puoi scambiare solo carte provenienti dai pacchetti Geni Supremi e Isola Misteriosa. In futuro, altre espansioni potrebbero diventare scambiabili (come la nuova Scontro Spaziotemporale). Carte Promo non scambiabili: se hai perso una carta promozionale a tempo limitato, non potrai ottenerla tramite scambio, ma dovrai aspettare un'eventuale riedizione.