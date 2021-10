Pokémon Unite inventa un modo per non scoraggiare i giocatori

Nonostante tutte le polemiche legate alle microtransazioni, i designer di Pokémon Unite potrebbero aver trovato il modo più che corretto per risolvere due problemi in uno solo: il primo è la delusione e la frustrazione dei giocatori in partita, il secondo invece la possibilità di mantenere un ottimo numero di utenti impegnati in un match. Come? Con un semplice ma efficace trucco.

Pokémon Unite infatti non è un gioco piccolo. Nel corso dei mesi ha superato i 25 milioni di download tra iOS, Android e Nintendo Switch. Per evitare che i giocatori si sentano deluso o frustrati, magari perché la loro squadra non sta giocando benissimo, il team di sviluppo, in fase di progettazione, ha infatti deciso che non il punteggio durante una partita. Per poter scoprire come si è giocato, infatti, bisogna attendere la fine del match. Con questa soluzione, TiMi pensa (e spera) di poter risolvere anche il problema delle disconnessioni dei giocatori, evitando così che gli utenti lascino una squadra in inferiorità numerica.

“Vogliamo che i giocatori di Pokémon Unite giochino fino alla fine, non vogliamo che qualcuno si disconnetta prima”, le parole di Masaaki Hoshino, producer del gioco che ha fatto incontrare il genere MOBA ai Pokémon. Questa tecnica sembra aver funzionato e i primi risultati sono ottimi: infatti sono davvero pochissime le disconnessioni, anche se ovviamente è difficile trarre una stima precisa tra chi ha dovuto abbandonare la partita per crash del dispositivo, connessione oppure volontariamente.

L’idea quindi che in Pokémon Unite si giochi dall’inizio alla fine sembra aver quasi raggiunto il suo obiettivo. Che sia applicabile anche ad altri giochi è ovviamente difficile da capire, soprattutto considerando che il gioco si rivolge sì ad una vasta platea ma comunque ad una nicchia amante solo ed esclusivamente dei Pocket Monster. Sicuramente però potrebbe trattarsi di un’opzione da tenere in considerazione per chiunque stia lavorando a giochi multiplayer: sarà la chiave di svolta per evitare di trovare disconnessioni ovunque, come ad esempio accade nella modalità a squadre di Fall Guys?