Pokémon Unite fa imbestialire i giocatori, la colpa è di una skin

Pokémon Unite è stato rilasciato soltanto da pochi mesi, ma già prima che facesse il suo debutto il pubblico lo ha criticato aspramente, paragonandolo a giochi come League of Legends e facendosi delle idee su come sarebbe venuto fuori il prodotto. Adesso che è stato reso disponibile per tutti, le opinioni dei giocatori sono molto più positive di quello che chiunque si sarebbe aspettato, e a quanto pare l’opera è stata accolta a braccia aperte… o quasi.

Il problema di cui la community si sta lamentando negli ultimi giorni non è nulla di nuovo per Nintendo: si polemizza, infatti, su prezzi troppo alti. In particolare stiamo parlando di una delle ultime skin che sono state implementate all’interno del gioco per l’evento di Halloween, ossia Costume Party Lucario. Il motivo di tanto scalpore è indubbiamente giustificato: l’aspetto di questo Pokémon è in vendita al prezzo di quaranta dollari.

Non è la prima volta che succede una cosa del genere all’interno di Pokémon Unite, nonostante la sua giovane età. Infatti c’è già stata un’altra skin che ai giocatori non è andata a genio, ossia Ninetales di Alola, venduta anch’essa per quaranta dollari. All’epoca la community si fece sentire, tant’è che le loro lamentele arrivarono direttamente agli sviluppatori, che si sono sentiti in dovere di comunicare con la loro utenza, rassicurandoli che il messaggio è arrivato. Oggi, invece, i giocatori non sono per niente contenti della nuova skin di Lucario, e si sentono presi in giro.

C’è anche da considerare che all’interno di Pokémon Unite non esiste un sistema che permetta di acquistare cosmetici con valute in gioco, per cui se si vuole ottenere skin del genere l’unico metodo è quello di spendere queste cifre esorbitanti. Su Reddit, infatti, sono già presenti numerosi thread in cui la community si lamenta di ciò, rimarcando appunto il fatto che si tratta di un “errore” che è andato a ripetersi.