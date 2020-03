Predator Hunting Grounds è giocabile gratuitamente questo fine settimana

Ottime notizie per tutti coloro che sono bloccati in casa e non sanno a che titolo dedicarsi. IllFonic ha infatti deciso di rendere disponibile gratuitamente per questo fine settimana Predator Hunting Grounds, sparatutto multiplayer ispirato al celebre franchise fantascientifico.

Predator Hunting Grounds è giocabile gratuitamente fin da oggi sia su PS4 che su PC e lo sarà fino a domani domenica 29 marzo alle 11.59 PM. Un giorno abbondante per mettere quindi le mani anzitempo su questa interessantissima opere e farsi un’idea di quello che ci aspetta nella versione completa del titolo.

Per chiunque non ne avesse mai sentito parlare Predator Hunting Grounds è uno sparatutto multiplayer molto simile ad Evolve, con una squadra di giocatori che sarà chiamata a impersonare un team d’elite di soldati con una visuale in prima persona, mentre un altro giocatore si metterà nei panni del temibile Predator, in questo caso con una visuale in terza persona. Il Predator, come facilmente prevedibile, disporrà di tutti i vari accessori che lo hanno reso iconico, come l’elmetto, la lancia retrattile e una pesante armatura.

Come dicevamo poco fa il titolo di IllFonic è attualmente disponibile per una prova gratuita sia su PC che su PS4, nonostante fosse stato inizialmente previsto come un’esclusiva della piattaforma di gioco giapponese. Negli ultimi giorni la situazione è però decisamente cambiata e ora il prossimo 24 aprile Predator Hunting Grounds non uscirà più solamente su PS4, ma anche sull’Epic Games Store.

Che ne pensate di questa notizia, darete una possibilità a questo titolo o secondo voi l’opera di IllFonic farà la stessa fine dello sfortunato Evolve? Proverete Predator Hunting Grounds questo fine settimana o avete già altri piani? Fateci sapere cosa ne pensate a riguardo direttamente nei commenti sotto questa notizia.