Il tuo ingresso in Assetto Corsa Evo: volante Thrustmaster a meno di 140€

Se siete appassionati di simulazioni di guida e desiderate fare il vostro ingresso in Assetto Corsa Evo, che esce domani 16 gennaio, il Thrustmaster T128 rappresenta una soluzione ideale per iniziare a vivere l'emozione di questo videogioco con il giusto equipaggiamento. Con un prezzo scontato di soli 139,99€, questo volante vi offrirà un’esperienza di guida straordinaria, combinando prestazioni elevate e un design moderno a un costo contenuto. Perfetto per chi non vuole compromessi sulla qualità e cerca un prodotto che possa adattarsi facilmente a qualsiasi tipo di gioco e veicolo.

Thrustmaster T128, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Thrustmaster T128 è l'acquisto ideale per gli appassionati di videogiochi di guida che vogliono elevare la propria esperienza di gioco a un livello superiore. Progettato per essere compatibile con PlayStation 5, PlayStation 4 e PC, questo volante offre un feedback di forza realistico e pedali magnetici che permettono una precisione e una risposta ai comandi di gran lunga migliore rispetto al classico pad. Se siete giocatori che desiderano sentire ogni curva, ogni dritta e ogni variazione del terreno come se foste realmente alla guida di un'auto da corsa, il Thrustmaster T128 soddisfa queste esigenze, immedesimandovi completamente nel gioco.

Inoltre, il prezzo scontato di 139,99€ rispetto al prezzo originale di 199,99€ rende il Thrustmaster T128 una soluzione ancora più attraente per coloro che cercano un upgrade significativo dal loro attuale setup senza spendere una fortuna. Non importa se siete giocatori occasionali che vogliono divertirsi con maggiore immersione nei fine settimana o sim racer seri che cercano di migliorare le proprie prestazioni in pista, il Thrustmaster T128 offre un'esperienza di guida autentica e coinvolgente a un prezzo competitivo.

Assetto Corsa Evo rappresenterà a breve uno dei migliori titoli racing per apprezzare appieno l'uso di un volante come il Thrustmaster T128, motivo per cui è il momento perfetto per fare l'investimento in questa periferica da gaming.

Vedi offerta su Amazon