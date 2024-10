Assetto Corsa EVO, data di uscita in early access svelata da un trailer spettacolare

Il simulatore di guida Assetto Corsa EVO uscirà in Accesso Anticipato su Steam il 16 gennaio 2025. Lo hanno annunciato il publisher 505 Games e lo sviluppatore KUNOS Simulazioni, promettendo un salto di qualità rispetto al predecessore in termini di realismo e funzionalità.

Il nuovo capitolo della serie includerà veicoli di diverse epoche e categorie, dalle auto stradali alle hypercar da competizione. Grazie a un motore di gioco proprietario progettato ad hoc, Assetto Corsa EVO offrirà caratteristiche avanzate come il ciclo giorno/notte completo, condizioni meteo dinamiche e una grafica fotorealistica.

Marco Massarutto, co-fondatore di KUNOS Simulazioni, ha dichiarato: "Assetto Corsa EVO è il risultato di oltre 4 anni di ricerca e sviluppo. Il programma Early Access ci consentirà di migliorare ulteriormente l'esperienza grazie al supporto della community".

Novità tecniche e gameplay

Tra le principali novità tecniche spiccano:

Supporto per gare della durata di 24 ore

Sistema di illuminazione all'avanguardia

Condizioni meteo e della pista dinamiche

Grafica fotorealistica

Gli sviluppatori promettono che ogni veicolo sarà riprodotto con estrema cura, simulandone nei minimi dettagli le caratteristiche meccaniche, elettroniche e aerodinamiche. L'obiettivo è alzare ulteriormente l'asticella del realismo rispetto al già apprezzato predecessore. Qua sotto trovate le nuove immagini.

Per celebrare l'annuncio è stato pubblicato un trailer con le prime sequenze di gameplay, realizzato in collaborazione con marchi automobilistici come Porsche, Alfa Romeo e Ford. Il video offre un assaggio di ciò che i fan potranno aspettarsi al debutto del gioco in Accesso Anticipato.

Con Assetto Corsa EVO, KUNOS Simulazioni punta a consolidare la propria posizione di riferimento nel genere delle simulazioni di guida, facendo leva sull'esperienza accumulata e sul supporto della community di appassionati che ha contribuito al successo della serie.