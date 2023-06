Il Prime Day 2023 si sta avvicinando e insieme a tante offerte in arrivo, Amazon ha ben pensato di regalare altri giochi per tutti gli scritti al programma Prime. Per chi non lo sapesse, chi sfrutta il popolare abbonamento può scaricare mensilmente diversi giochi gratuiti con Prime Gaming.

Sono ben quattro i nuovi titoli in arrivo e la cosa bella è che sono quattro opere imprescindibile, giochi dalla qualità e altissima e dal valore di gameplay molto elevato. I suddetti giochi PC sono Prey (quello di Arkane Austin datato 2017), Baldur’s Gate II: Enhanced Edition, Shovel Knight: Showdown e Star Wars: Il Potere della Forza. Di seguito le date di disponibilità, i link e le descrizioni.

Prey – Scaricabile da adesso (Immersive Sim di Arkane Austin dove dovrete esplorare una stazione spaziale invasa da strane creature aliene. Prende forte ispirazione da System Shock)

(Immersive Sim di Arkane Austin dove dovrete esplorare una stazione spaziale invasa da strane creature aliene. Prende forte ispirazione da System Shock) Baldur’s Gate II – 27 giugno (Capolavoro CRPG che ha cambiato per sempre il genere dei giochi di ruolo isometrici)

(Capolavoro CRPG che ha cambiato per sempre il genere dei giochi di ruolo isometrici) Shovel Knight Showdown – 6 luglio ( Un’opera indipendente divertentissima e anche abbastanza ostica)

Un’opera indipendente divertentissima e anche abbastanza ostica) Star Wars: Il Potere della Forza – 10 luglio (Ottimo action game ambientato nell’universo di Star Wars)