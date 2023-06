Per gli attuali e futuri abbonati al servizio Prime di Amazon, si avvicina un periodo di grande convenienza per lo shopping online: il Prime Day 2023. Questo evento offre un numero spropositato di prodotti con forti sconti, solitamente per un periodo continuativo di massimo 48 ore.

Sin dalla sua prima edizione nel 2015, il Prime Day ha guadagnato una reputazione pari al celebre Black Friday e al relativo Cyber Monday, permettendo ogni anno a milioni di persone di risparmiare cifre considerevoli su una vasta gamma di categorie merceologiche. Al momento non disponiamo ancora di informazioni ufficiali riguardo alla data esatta dell’edizione 2023 o a eventuali modifiche nel modo in cui le offerte saranno presentate. Tuttavia, analizzando gli eventi precedenti, possiamo fare previsioni abbastanza accurate su ciò che ci aspetta.

Le date del Prime Day 2023

Come detto, è impossibile conoscere oggi le date esatte dell’edizione 2023 del Prime Day, poiché spetta ad Amazon comunicarle. Tuttavia, una cosa è certa: il Prime Day si è sempre tenuto tra giugno e luglio, raramente in altri mesi dell’anno. Considerando inoltre che Amazon solitamente annuncia l’evento circa un mese prima, possiamo escludere che l’edizione 2023 si terrà questo mese, dato che siamo già oltre la metà di giugno. Luglio diventa quindi il mese più probabile, basandoci sulle edizioni precedenti.

Amazon sembra preferire la seconda o terza settimana del mese. Nell’ultima edizione, ad esempio, il Prime Day si è svolto il 12 e il 13 luglio, e pensiamo che Amazon potrebbe ripetere questa formula anche quest’anno. In tal caso, dovremmo ricevere notizie ufficiali nei prossimi giorni, e naturalmente saremo pronti a pubblicarle.

Per quanto riguarda la durata dell’evento, possiamo fare previsioni abbastanza certe, dato che il Prime Day è sempre durato pochissimi giorni. Eventuali cambiamenti potrebbero includere l’offerta di alcune promozioni in anticipo o l’estensione di alcune offerte anche dopo la conclusione ufficiale dell’evento, simili a quanto accade durante il Black Friday.

Come arrivare pronti al Prime Day 2023

Anzitutto vi ricordiamo che gli utenti che non sono ancora iscritti ad Amazon Prime possono usufruire di un periodo di prova gratuito di 30 giorni, consentendo loro di sfruttare al massimo le offerte del Prime Day. Ciò detto, per sfruttare al massimo le opportunità durante il Prime Day, è essenziale prepararsi in anticipo per accedere alle migliori offerte. Questo diventa ancora più importante per coloro che hanno un abbonamento Prime, in quanto avranno la possibilità di visualizzare le offerte con 30 minuti di anticipo. Questo non solo offre un’anteprima di ciò che sta per arrivare, ma previene anche il rischio di esaurimento dei prodotti per coloro che non sono abbonati.

Il consiglio è quindi di attivare subito un abbonamento annuale ad Amazon Prime. Per coloro che desiderano risparmiare, è consigliabile attendere l’annuncio ufficiale da parte di Amazon sulle date del Prime Day 2023 e iscriversi ad Amazon Prime per un solo mese. In questo modo, si potranno accedere alle offerte imperdibili che verranno rilasciate e successivamente evitare di pagare per i mesi di abbonamento successivi, qualora non si desideri usufruire di tutti i vantaggi di Prime.

Il costo per un’iscrizione annuale a Prime è di 49,90€, mentre per un singolo mese è di 4,99€. Se non si è mai stati abbonati in precedenza, è possibile usufruire di un mese di prova gratuito, che verrà esteso a 90 giorni nel caso in cui si soddisfino i requisiti per entrare nel programma Amazon Prime Student, riservato agli studenti. In tale caso, i prezzi dei diversi piani di abbonamento diminuiscono a soli 24,95€ per l’annuale e 2,49€ per il mensile.

Dopo aversi iscritto ad Amazon Prime, è importante fare lo stesso anche con i giusti canali dedicate alle offerte, al fine di non farsi scappare le più interessanti. Come da tradizione, noi di Tom’s Hardware dedicheremo una rubrica sulle nostre pagine, mettendo in evidenza le occasioni migliori. Ribadiamo, infatti, che le offerte saranno decine di migliaia, motivo per cui sarà difficile cogliere al volo quelle veramente vantaggiose. Sarà quindi fondamentale aggiungere le nostre pagine nei preferiti, cosi come iscriversi ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport.

Come funzionano le offerte del Prime Day 2023

Per organizzarsi al meglio e non perdere nessuna offerta, è importante capire come funziona il Prime Day. Riporteremo qui di seguito ciò che è accaduto nelle edizioni precedenti, quindi è probabile che si ripeterà anche nella prossima edizione.

Le offerte inizieranno a mezzanotte e termineranno sempre a mezzanotte dell’ultimo giorno dell’evento. Non tutte le offerte saranno disponibili immediatamente, quindi sarà fondamentale restare connessi. Ci saranno le cosiddette “offerte lampo“, ossia occasioni a durata molto limitata, spesso nascoste tra le migliaia di pagine del portale.

Altre offerte saranno segnalate direttamente da Amazon e messe in evidenza sulla homepage, mentre altre potrebbero attivarsi nel secondo giorno o nelle ultime ore dell’evento. Saranno momenti molto frenetici, quindi è importante seguire i canali giusti per accedere rapidamente alle migliori offerte prima che le scorte si esauriscano.

Cosa acquistare durante il Prime Day 2023

Come anticipato nell’introduzione, durante il Prime Day avrete l’opportunità di approfittare di offerte eccezionali su una vasta gamma di prodotti in ogni categoria merceologica. Sia che siate appassionati di tecnologia, amanti del cinema o interessati alla domotica, ci saranno occasioni imperdibili per tutti i gusti. Ecco alcuni suggerimenti su cosa acquistare durante questo evento:

Tecnologia : se siete appassionati di gadget e dispositivi elettronici, il Prime Day è il momento ideale per acquistare smartphone di ultima generazione, tablet o computer a prezzi scontati. Potete trovare anche accessori come cuffie wireless, smartwatch o casse Bluetooth portatili a prezzi vantaggiosi;

: se siete appassionati di gadget e dispositivi elettronici, il Prime Day è il momento ideale per acquistare smartphone di ultima generazione, tablet o computer a prezzi scontati. Potete trovare anche accessori come cuffie wireless, smartwatch o casse Bluetooth portatili a prezzi vantaggiosi; Home entertainment : gli amanti del cinema e della qualità audio saranno attratti dalle offerte su smart TV OLED e soundbar di fascia alta. Questo è il momento perfetto per migliorare la vostra esperienza di visione e ascolto a casa;

: gli amanti del cinema e della qualità audio saranno attratti dalle offerte su smart TV OLED e soundbar di fascia alta. Questo è il momento perfetto per migliorare la vostra esperienza di visione e ascolto a casa; Domotica : se siete interessati alla domotica e volete rendere la vostra casa più intelligente, potreste approfittate del Prime Day per acquistare dispositivi come i migliori Amazon Echo o altri assistenti vocali. Potete controllare le luci, la temperatura o addirittura la sicurezza della vostra abitazione con semplici comandi vocali.

: se siete interessati alla domotica e volete rendere la vostra casa più intelligente, potreste approfittate del Prime Day per acquistare dispositivi come i migliori Amazon Echo o altri assistenti vocali. Potete controllare le luci, la temperatura o addirittura la sicurezza della vostra abitazione con semplici comandi vocali. Abbigliamento e accessori : durante il Prime Day, non dimenticate di dare un’occhiata alle offerte su abbigliamento, scarpe e accessori di moda. Potreste trovare capi di qualità a prezzi convenienti per rinnovare il vostro guardaroba;

: durante il Prime Day, non dimenticate di dare un’occhiata alle offerte su abbigliamento, scarpe e accessori di moda. Potreste trovare capi di qualità a prezzi convenienti per rinnovare il vostro guardaroba; Casa e cucina: se siete alla ricerca di elettrodomestici o articoli per la casa, il Prime Day potrebbe offrire sconti interessanti. Potete trovare robot aspirapolvere, pentole a pressione o altri gadget che semplificheranno le vostre attività domestiche.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!