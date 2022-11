Sono passati due anni da quando Ubisoft ci aveva sorpreso tutti annunciando il grande ritorno di Prince of Persia con il remake del capitolo Le Sabbie del Tempo. Purtroppo a oggi del progetto ne sappiamo tanto quanto allora, e non sono mancate discussioni molto accese da parte degli appassionati. Ora, dopo anni di silenzio, Ubisoft è tornata a parlare del proprio remake, facendo chiarezza sullo stato dei lavori e su quello che potrebbe essere il futuro della storica saga.

Il destino di questo attesissimo remake non sembra sorridere al progetto, ma stando alle ultime dichiarazioni che arrivano direttamente da Ubisoft sembra che qualcosa si stia muovendo, anche se minimamente. Con la pubblicazione di una FAQ sul proprio sito ufficiale, la compagnia transalpina ha deciso di dare una risposta a una manciata di domande frequenti che il pubblico aveva rivolto al progetto ormai scomparso dalle scene da troppo tempo.

In primis viene confermato che il remake di Prince of Persia Le Sabbie del Tempo non è stato in alcun modo cancellato, e anzi, lo sviluppo del progetto sta andando avanti grazie agli sforzi di Ubisoft Montréal. In tutto ciò, però, la compagnia francese non ha ancora svelato una data di lancio meglio definita, assicurandosi di aggiornare gli appassionati non appena ci saranno più informazioni dettagliate e concrete a riguardo.

Many of you have been asking us about Prince of Persia: the Sands of Time Remake. We have created an article to help consolidate the answers to a single place. https://t.co/GaTzANR4jj

Thank you for your continued love and excitement for this title. It means the world to us! pic.twitter.com/tAQ4M2aB4m

— Prince of Persia (@princeofpersia) November 7, 2022