Prince of Persia The Lost Crown: team smantellato e sequel rifiutato da Ubisoft

Se questi erano i preparativi che Ubisoft aveva in mente per festeggiare il trentacinquesimo anniversario di Prince Of Persia, dovrebbero indubbiamente rivedere il loro concetto di "festa". Il team di sviluppo che ha realizzato l'ottimo Prince of Persia The Lost Crown, difatti, è stato smantellato e il seguito del convincente metroidvania negato dai piani di alti di Ubisoft.

Questi sono i fatti riportati pochi minuti fa dal giornalista francese Gautoz. Nonostante il gioco sia stato ampiamente apprezzato dalla critica, le vendite non hanno soddisfatto le aspettative di Ubisoft, portando l'azienda a prendere la drastica decisione di rifiutare il seguito e smantellare completamente il team di sviluppo.

Ubisof aveva già deciso il destino dell'universo di The Lost Crown era già stato deciso poche settimane dopo la pubblicazione.

Il report di Gautoz, basato su informazioni provenienti dai vari sviluppatori, rivela anche che il destino del gioco, o meglio di questa serie dedicata all'universo di Prince Of Persia, era già stato deciso poche settimane dopo la pubblicazione. Ubisoft, difatti, inizialmente avrebbe negato il via libera sia per un sequel che per le due espansioni proposte dal team, portando l'azienda a smantellare il team nelle settimane scorse.

Le ragioni dietro questa decisione sono fondamentalmente due: le vendite inferiori alle aspettative (considerando che i giocatori non sono mai riusciti ad andare oltre alla peculiare direzione artistica del titolo) e la necessità di maggior personale per progetti con un potenziale di vendita molto più grosso.

Questa notizia solleva interrogativi sul futuro della serie Prince of Persia. Il mancato successo commerciale di The Lost Crown potrebbe influenzare le strategie future di Ubisoft per il franchise, andando a rivalutare i feedback negativi per il reveal del remake delle Sabbie Del Tempo o, peggio ancora, interrompere il supporto per il brillante The Rogue: Prince Of Persia

La decisione di smantellare il team e negare un sequel a Prince Of Persia The Lost Crown (che vi consigliamo caldamente di acquistare su Amazon visto quanto è bello), nonostante il positivo riscontro da parte della critica, evidenzia la crescente pressione sui risultati commerciali nel settore dei videogiochi, un aspetto che oramai non mette più al sicuro nemmeno i progetti più convincenti.