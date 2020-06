Prince of Persia: Ubisoft annuncerà presto un nuovo capitolo?

Nel corso dei suoi lunghi anni d’attività, Ubisoft ha più volte tirato fuori dal cilindro IP rivelatesi capaci di segnare l’industria videoludica conquistando cuori e menti di milioni e milioni d’accaniti videogiocatori. Tra gli svariati brand nati sotto l’ala protettrici della software house francese figura anche Prince of Persia, serie che di capitolo in capitolo ha saputo presentarsi in forma sempre più smagliante, salvo poi cadere nel dimenticatoio dopo che la società ha fatto qualche passo falso di troppo.

Nel corso dell’attuale generazione videoludica non è stata infatti annunciata alcuna novità relativa al franchise, nonostante il pubblico di affezionati non abbia mai smesso di chiedere un nuovo videogioco a tema, ma ora qualcosa potrebbe star finalmente cominciando a muoversi. Già in passato era circolato su Youtube un video gameplay incentrato su un’inedita avventura per il nostro Principe che non ha mai visto la luce – segno che comunque c’è sempre stato interesse anche da parte della società per l’IP -, e ora il team potrebbe aver compiuto un ulteriore passo in avanti.

Andando più nello specifico, nel corso di maggio 2020 la compagnia ha infatti registrato un nuovo account Twitter denominato Prince of Persia, purtroppo per ora ancora privo di contenuti. Inoltre, un utente su Reddit è risalito all’indirizzo mail utilizzato per la creazione dell’account, ovvero pr******************@u******.***. Le impostazioni sulla privacy non ci permettono di leggere il nome completo, ma le iniziali fanno pensare proprio a un collegamento con il brand in questione.

Non dimentichiamoci poi che giusto in questi ultimi mesi, l’epopea di Prince of Principe è approdata anche su For Honor grazie a un piccolo cameo durante l’evento Blades of Persia, magari proprio con il fine ultimo di vedere l’interesse dietro l’IP. Insomma, qualcosa sta bollendo in pentola e già molti utenti hanno iniziato a ipotizzare possibili annunci relativi a un nuovo capitolo del brand in uscita su PlayStation 5 e Xbox Series X, un annuncio che se dovesse rivelarsi vero farebbe sicuramente la felicità di molti.