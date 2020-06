Project Cars 3: data di uscita e nuove spettacolari immagini

Bandai Namco ha svelato la data di uscita di Project Cars 3, nuovo capitolo della serie di simulatori di guida sviluppati da Slightly Mad Studios. Secondo quanto svelato, la data di uscita è il 28 agosto. Attualmente non è stato indicato in quali store sarà rilasciato e non sono nemmeno stati svelati i requisiti minimi o consigliati del gioco. Sappiamo però che sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One in contemporanea.

Project Cars 3 includerà più di 200 automobili da corsa provenienti dai brand più famosi. I mezzi potranno sfrecciare all’interno di più di 140 tracciati di tutto il mondo. Saranno presenti molteplici modalità, comprese di nuove come la modalità Carriera/Viaggio.

I giocatori potranno personalizzare le livree delle proprie auto, rendere unici i piloti e migliorare i mezzi con nuove parti dalla performance realistiche. Il gioco includerà tutta una serie di opzioni per scalare il livello di difficoltà, con una serie di aiuti che permetteranno a ogni giocatore di vivere l’esperienza migliore per le sue capacità. Sarà inoltre introdotto un nuovo sistema di simulazione delle gomme che sarà più convincente e più divertente da gestire.

Inoltre, Project Cars 3 includerà un ciclo giorno-notte, con gare che includeranno meteo dinamico e simulazione delle stagioni, dalla primavera all’inverno. Il gioco promette anche impatti intensi e contrasti tra le auto realistici. Inoltre, i giocatori si possono aspettare una IA potenziata rispetto al passato. Infine, Project Cars 3 includerà texture 12K e supporto alla VR al lancio su PC.

Poco sopra potete inoltre vedere una serie di immagini condivide da Bandai Namco. Il 28 agosto, data di uscita del gioco, potremo quindi vivere il nuovo capitolo di uno dei simulatori più apprezzati dai giocatori negli ultimi anni. Diteci, cosa ne pensate del gioco di Slightly Mad Studios?