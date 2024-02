Project L ha finalmente un nome: 2XKO è il nuovo picchiaduro dedicato a League Of Legends

Riot Games ha finalmente rivelato il nome completo del tanto atteso gioco di combattimento, tag team, basato sul celebre League of Legends: 2XKO. La notizia è stata diffusa attraverso i canali social di Riot Games, che comprendono X Instagram, TikTok, YouTube e Facebook, segnando la fine della fase di sviluppo sotto il nome in codice "Project L".

La rivelazione è stata preceduta da un post del produttore esecutivo Tom Cannon, che ha anticipato l'annuncio del nome effettivo e dell'apertura dei canali social del gioco.

La comunità di League Of Legends ha atteso con impazienza questa rivelazione, poiché il gioco era stato annunciato nel 2019 e, fin dal suo reveal, suscitò grande interesse per il suo approccio innovativo alle dinamiche di combattimento.

2XKO è un gioco di combattimento 2v2 basato su tag, dove i giocatori possono controllare entrambi i personaggi della propria squadra o collaborare con un amico. Questo consente incontri 1v1, 2v2 o 2v1, aggiungendo un'ampia varietà di strategie e tattiche al gameplay.

Un elemento distintivo è il sistema Fuse, attivato prima dell'inizio della partita, che consente alle squadre di personalizzare come i loro campioni interagiscono. Ad esempio, una configurazione Fuse può permettere l'uso di due assistenti durante una partita anziché di uno.

Il roster del gioco include finora alcuni dei personaggi più amati di League of Legends, come Ahri, Ekko, Jinx, Katarina, Illaoi, Yasuo e Darius. Questi campioni portano stili di gioco unici, mantenendo la fedeltà al ricco universo di League of Legends.

Nonostante il nome del gioco sia stato finalmente rivelato, il lavoro di sviluppo continua. La FGC (Fighting Game Community), inoltre, avrà l'opportunità di testare il gioco in anteprima nel corso del 2024.

Il tour FGC di 2XKO avrà la sua prima tappa all'Evo Japan nell'aprile 2024, e sono previsti playtest casalinghi entro la fine dell'anno. I giocatori interessati possono registrarsi sul sito web ufficiale del gioco per avere la possibilità di partecipare a questi playtest e ricevere ulteriori dettagli sul gioco nel corso dell'anno.