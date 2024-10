Project Rene: una fuga di notizie rivela il gameplay, ma i fan non sono affatto contenti

Un recente playtest del prossimo gioco della serie The Sims, il cui nome in codice è Project Rene, ha scatenato reazioni negative nella community dei fan. Gli screenshot trapelati, presumibilmente provenienti da una versione mobile del gioco, mostrano grafica e interfaccia che molti utenti hanno definito di bassa qualità.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - Reddit.com

Le immagini, condivise dall'utente DzXAnt22 su Reddit, rivelano un'ambientazione parigina con attività e ricompense stilizzate. Mostrano anche personaggi preimpostati, outfit acquistabili con valuta di gioco e modalità multiplayer. Tuttavia, l'aspetto grafico e l'interfaccia hanno deluso molti fan, che si aspettavano standard più elevati per il nuovo capitolo della serie.

È importante notare che non è possibile confermare con certezza che queste immagini provengano effettivamente da Project Rene. Potrebbero riferirsi ad altri progetti mobile di EA come The Sims 4, My Sims o Project Stories. Tuttavia, alcuni elementi come l'ambientazione e il focus sul multiplayer sembrano coincidere con quanto anticipato per Project Rene.

I fan temono che il gioco si sia trasformato in un titolo mobile di bassa qualità.

Le reazioni della community sono state prevalentemente negative. Molti utenti hanno espresso disappunto per quella che percepiscono come una grafica scadente e un'eccessiva presenza di microtransazioni. Alcuni sperano si tratti solo di un prototipo preliminare e non della versione definitiva del gioco.

Le preoccupazioni della community

I fan della serie temono che Project Rene possa trasformarsi in un semplice gioco mobile, lontano dalla qualità e profondità dei capitoli principali per PC. C'è preoccupazione per una possibile eccessiva semplificazione del gameplay e per l'introduzione di meccaniche tipiche dei free-to-play.

D'altra parte, molti si chiedono perché EA dovrebbe puntare su un altro titolo mobile, considerando che già esistono The Sims FreePlay e il futuro Project Stories. Altri sperano ancora che la versione PC manterrà le caratteristiche promesse inizialmente, con grafica evoluta e funzionalità cross-platform.

Electronic Arts non ha ancora commentato ufficialmente questi leak. Resta da vedere se si tratta effettivamente di materiale relativo a Project Rene e, in tal caso, quanto rappresentativo sia dello stato attuale del progetto. La community rimane in attesa di chiarimenti da parte degli sviluppatori sul futuro della popolare serie di simulazione di vita.