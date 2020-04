Project xCloud vanta già centinaia di migliaia di utenti registrati

Il 2020 di Xbox promette di essere scoppiettante: dopo l’annuncio di dicembre dedicato ad Xbox Series X – di cui si dovrebbero avere altre novità a breve – anche xCloud è pronto a fare il suo debutto nella sua forma “definitiva”. Nel frattempo, però, il programma “public preview” conta già moltissimi utenti attivi.

Nella giornata di ieri Microsoft ha presentato i dati fiscali dell’ultimo trimestre, e fra gli elementi più interessanti risulta proprio il numero di utenti attivi su Project xCloud.

Il Tweet di Tom Warren di The Verge parla infatti di centinaia di migliaia di utenti attivi già nel programma di anteprima.

Microsoft revealed some important new Xbox stats:

• Xbox Live has nearly 90 million monthly active users

• Xbox Game Pass has more than 10 million subscribers

• Project xCloud has 100s of thousands of active users in preview

— Tom Warren (@tomwarren) April 29, 2020