La Steam Deck è una delle console più popolari del momento, rappresentando anche una peculiarità nel mercato videoludico: si tratta infatti di un PC compattato in un dispositivo portatile. Anche se a primo impatto il device di Valve può sembrare simile alla Nintendo Switch, in realtà offre molto di più, rendendo possibile agli utenti collegarla direttamente alla televisione, connettere un controller, un mouse o una tastiera e persino installare Windows.

Steam Deck, disponibile sul sito ufficiale di Steam, viene venduta ad un prezzo abbastanza elevato, di conseguenza è meglio prendere delle precauzioni per non rovinarla, tra cui acquistare una custodia e una protezione per lo schermo, in modo da evitare che il vetro si graffi. La migliore protezione che potete acquistare è il vetro temperato, il quale presenta il materiale più adatto per proteggere lo schermo dagli impatti e dai graffi. In questo articolo esploreremo dunque le protezioni migliori disponibili attualmente nel mercato, valutandole in base al materiale, alla durabilità e, ovviamente, al prezzo.

Oltre alla protezione per lo schermo ci sono però altri accessori utili di cui avrete bisogno se siete in possesso di Steam Deck, ecco ad esempio le migliori SD per installare il vostro catalogo giochi.

Protezioni schermo per Steam Deck, le migliori

Vetro temperato iVoler, il migliore in generale

Venduta in un pacchetto da tre, le protezioni di iVoler sono state create appositamente per lo schermo da 7 pollici della Steam Deck. In aggiunta, durante l’applicazione sarete sicuri di farla aderire perfettamente alla console dato che nella confezione è presente una guida che vi consentirà di allinearla ai bordi correttamente.

Le istruzioni sono facili da seguire, rendendo il processo di installazione facile e veloce, anche se non l’avete mai fatto prima. Le protezioni per lo schermo di iVoler sono spesse 0.3 millimetri, che è lo standard per questo tipo di prodotto e garantisce il giusto equilibrio tra sensibilità e resistenza ai graffi e alle abrasioni. Con una trasparenza del 99.9%, rimarrete con uno schermo cristallino e non avrete ripercussioni sui colori originali della Steam Deck. Infine, questo vetro temperato è dotato di un trattamento anti-statico e oleorepellente; nel concreto, le impronte digitali e gli aloni non rappresenteranno più un problema, rendendole più semplici da rimuovere con un panno.

Vetro temperato amFilm, il più facile da installare

La protezione per lo schermo di amFilm, che viene anch’essa venduta in un pacchetto da tre pezzi, arriva con degli utilissimi lembi in entrambi i lati del vetro, rendendo l’applicazione veramente impossibile da sbagliare. Vi basterà infatti impugnare il prodotto da queste due estremità, allinearlo allo schermo della Steam Deck e posizionarlo.

Oltre a questo nella confezione sono inclusi, come di norma, un panno in microfibra e tre salviette bagnate per pulire lo schermo della Steam Deck prima di applicare la protezione e il manuale di installazione provvisto di qr code. Per quanto riguarda le caratteristiche del vetro temperato, sono uguali a quelle dell’iVoler: spessore di 0.3 millimetri, resistenza ai graffi di 9H, 99.9% di trasparenza, alta responsività al tocco e trattamento oleorepellente. L’unica differenza sta nel prezzo, dato che amFilm vende il vetro temperato (al momento in cui questo articolo è stato scritto), a 12.99 euro, in confronto ai 9.95 euro di iVoler.

Vetro temperato Magglass, l’antiriflesso

Il vetro temperato di Magglas si differenzia dalle altre protezioni per Steam Deck per essere antiriflesso, donando quindi un aspetto opaco allo schermo della console e prevenendo la comparsa di fastidiosi riflessi durante le sessioni di gioco, soprattutto in ambienti illuminati o all’esterno. Questa feature in più si rispecchia però nel prezzo: una unità viene venduta a circa 24 euro, più del doppio rispetto la media per questo prodotto.

Oltre a essere antiriflesso, il vetro temperato Magglass presenta le caratteristiche delle altre protezioni schermo per Steam Deck, quindi resistenza ai graffi di 9H, trattamento oleorepellente per evitare la comparsa delle impronte digitali e degli aloni e alta sensibilità al tocco. Inoltre, l’azienda promette una resistenza agli impatti fino a due metri, anche se ovviamente non vi consigliamo di testare questa feature.

Vetro temperato Benazcap, il meglio recensito

Passiamo poi al vetro temperato di Benazcap, che rientra tra le protezioni schermo per Steam Deck meglio recensite su Amazon al momento, con una media di 4 stelle e mezzo su oltre 1300 recensioni. A livello di qualità siamo in linea con gli altri prodotti, con resistenza ai graffi di 9H, spessore ultrasottile di 0.33 millimetri, trasparenza al 99.9% e trattamento oleorepellente per evitare gli aloni; inoltre, il vetro temperato è anche idrorepellente, proteggendo la vostra console dalle gocce d’acqua (anche se ovviamente solo il display sarà al sicuro, il resto del dispositivo no).

Le protezioni schermo di Benazcap vengono vendute in pack da due vetri temperati a 14.99 euro, il che è leggermente di più rispetto a quelle di amFilm ma comunque più che in linea con gli altri prodotti del genere.

Come scegliere una protezione schermo per Steam Deck

La console di Valve è costruita con materiali resistenti sia dentro che fuori, rendendo possibile riprodurre videogiochi in una risoluzione in 1200x800p; nonostante ciò, lo schermo non è immune ai danni, quindi i benefici di utilizzare accessori di terze parti valgono assolutamente la pena. Unire una protezione per lo schermo con una custodia vi garantirà infatti il massimo della sicurezza, soprattutto se dovete viaggiare e quindi non volete mettere la vostra console all’interno di una borsa generica.

Noi vi abbiamo presentato le migliori protezioni schermo per Steam Deck attualmente disponibili nel mercato, ma vi potreste star chiedendo come scegliere la migliore. Per quanto i diversi prodotti sembrino uguali di primo acchito vedendo solo le pagine Amazon, in realtà ci sono delle differenze che potrebbero aiutarvi nella decisione.

Marca

Partiamo ovviamente da uno dei fattori fondamentali da tenere in considerazione, non solo durante l’acquisto di una protezione per Steam Deck, ma in generale nella vita: la marca. Negli store come Amazon sono infatti presenti moltissimi prodotti all’apparenza uguali e a prezzi simili, ma ciò che li contraddistingue è l’affidabilità del brand che li commercializza; non fidatevi di venditori dal nome strano, con immagini dell’articolo e descrizioni molto generiche e con poche recensioni.

Puntate invece prodotti con tante recensioni (positive), descrizioni chiare e dettagliate e immagini veramente rappresentative di ciò che viene venduto. In caso contrario rischierete di acquistare un articolo di qualità scadente, che durante l’applicazione formerà bolle o, ancor peggio, non proteggerà davvero lo schermo della vostra Steam Deck.

Caratteristiche

Come probabilmente avrete notato, le protezioni schermo per Steam Deck che vi abbiamo presentato sono tutte alquanto simili nelle caratteristiche di fondo: spessore ultra sottile, alta resistenza ai graffi e agli impatti, trattamento contro gli aloni. Vi sono poi delle feature che cambiano in base al prodotto: il vetro temperato di iVoler ha una guida per allinearlo correttamente inclusa nella confezione, quello di amFilm ha dei lembi appositi per applicarlo facilmente, quello di Magglass è antiriflesso e Benazcap è idrorepellente. Si tratta di differenze che non vi cambieranno la vita, ma sta a voi scegliere ciò che in vostra opinione ha la maggiore priorità.

Vetro temperato vs pellicola

In questo articolo vi abbiamo consigliato solamente vetri temperati per proteggere lo schermo della Steam Deck, ma nel mercato esistono anche una moltitudine di pellicole. Qual è dunque la differenza tra questi due prodotti?

Il vetro temperato è sempre più resistente e durevole rispetto alle pellicole, che invece sono fatte di plastica; quest’ultime infatti si graffiano facilmente e sono spesse circa 0.1 millimetri, mentre i vetri sono generalmente spessi tra 0.3 e 0.5 millimetri. Inoltre, l’aspetto del vetro temperato è più elegante, liscio e lucente rispetto a quello della pellicola, risultando al tatto molto più simili allo schermo originale della console.

Anche per quanto riguarda l’installazione il vetro temperato è migliore della pellicola, dato che quest’ultima crea molto facilmente delle bolle che poi risultano impossibili da far sparire. Insomma, per quanto le pellicole costino meno, vi consigliamo di gran lunga di optare per i vetri temperati, che protegerranno molto meglio lo schermo della vostra Steam Deck, dureranno di più e saranno più facili da applicare.

Prezzo consigliato

Ovviamente non potevamo non parlare del prezzo, che è una componente fondamentale al momento dell’acquisto. Nonostante tutte le protezioni schermo per Steam Deck siano assolutamente accessibili (considerando che la console viene venduta a partire da 419 euro), il costo degli articoli è differente, e soprattutto vanno tenuti in considerazione i pezzi all’interno delle confezioni.

Le protezioni schermo di iVoler vengono infatti vendute in pacchetto di 3 a circa 10 euro, mentre quelle di Magglass costano 24 euro per solo un vetro temperato. Sta a voi poi scegliere quanto spendere in base alle vostre esigenze e al vostro budget.

Come applicare una protezione schermo su Steam Deck?

Anche se ogni protezione per lo schermo contiene il suo libretto con le istruzioni, ci teniamo comunque a darvi qualche consiglio, in modo che la vostra applicazione fili più liscio possibile.

Per prima cosa, pulite lo schermo della Steam Deck svariate volte con una salvietta bagnata di soluzione alcolica; usate poi un panno in microfibra per asciugare la superficie, assicurandovi che non ci siano residui di polvere, impronte o aloni. A questo punto rimuovete la pellicola protettiva nella parte posteriore del vetro temperato e prestate attenzione a non incollare la parte adesiva ad altri oggetti (o alle vostre dita).

Per applicare il vetro temperato allo schermo della Steam Deck usate una guida (se inclusa nel pacchetto del prodotto) o semplicemente allineatelo accuratamente ai bordi della console. Fatelo aderire allo schermo, premendo prima nel centro e spingendolo man mano verso i bordi.

Se dovessero comparire delle bolle non panicate, continuate a spingerle verso i bordi con l’ausilio di un panno in microfibra. A questo punto avrete concluso l’applicazione: se vi doveste rendere conto che la protezione dello schermo è messa male, provate a staccarla dalla Steam Deck e ripetete l’operazione; il vetro non attaccherà come la prima volta, ma potrebbe funzionare ancora.

Siete ora pronti per comprare una protezione per la vostra Steam Deck, proteggendone lo schermo da qualsiasi tipo di danno e giocando in qualsiasi situazione senza aver paura di rovinare la console. Se invece state leggendo questa guida mentre ancora valutate se comprare il dispositivo di Valve o meno, vi consigliamo di andare a leggere la nostra recensione.