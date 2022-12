L’ultimo mese del 2022 del servizio PS Plus è stato molto convincente. Non solo i classici tre giochi proposti nella tier Essential, ma anche gli abbonati Extra e Premium hanno potuto riscattare una sequela di giochi di grandissimo livello. Ora, in attesa di scoprire quali saranno i primi titoli in arrivo con l’anno nuovo, c’è chi ha voluto provare ad anticipare l’annuncio di Sony svelando i probabili tre giochi in arrivo a gennaio 2023 per tutti gli abbonati al tier Essential di PlayStation Plus.

Come al solito è la redazione di dealabs ad accennarci qualcosa su quelle che saranno le prossime tre esperienze a raggiungere il PS Plus. Stando al passato di questi rumor, possiamo dire con certezza che la redazione francese sa il fatto suo, e ci ha sempre preso anche con largo anticipo. Ma vediamo ora quali sarebbero i tre titoli in arrivo nel noto servizio PlayStation nel primo mese dell’anno nuovo.

Se i giochi dovessero venire confermati in via ufficiale gli abbonati al PS Plus Essential avranno di che divertirsi. Uno dei titoli in questione è Star Wars Jedi Fallen Order, il primo capitolo della fantastica avventura ambientata nella galassia lontana lontana ricca di azione e adrenalina. Il secondo titolo potrebbe essere Fallout 76; una saga che non ha bisogno di presentazioni, con questo capitolo in particolare che si basa principalmente su un’esperienza online.

Leaked PlayStation Plus games for January 2023. • Star Wars Jedi Fallen Order (PS5 | PS4) • Fallout 76 (PS4) • Axiom Verge 2 (PS5) (via @BillbilKun) pic.twitter.com/L5GCjTxUKv — Okami Games (@Okami13_) December 23, 2022

Il terzo ed ultimo gioco potrebbe essere un’indie di eccezione come Axiom Verge 2. Secondo capitolo dell’acclamato metroidvania sci-fi completamente sviluppato da una sola persona. Non ci resta che attendere l’annuncio ufficiale di Sony, il quale, solitamente, non dista mai troppo dal momento in cui la redazione di dealabs se ne esce fuori con le proprie previsioni/leak.

Prima di salutarci vi consigliamo di fare un salto anche sul nostro canale YouTube, dove potrete trovare video dedicati al mondo videoludico a 360 gradi.