Dopo aver rilasciato la tripletta di nuovi giochi mensili, il PlayStation Plus di Sony si sta per ingrandire maggiormente grazie ai due tier Extra e Premium. Queste novità sono state introdotte solo qualche mese fa, quando il servizio in abbonamento PS Plus è stato evoluto ed ampliato dalla stessa Sony. Ora gli abbonati possono permettersi di godere di una valanga di esperienze videoludiche diverse, e come ogni mese siamo qui per raccontarvi tutte le aggiunte del mese di dicembre 2022.

Ancora una volta le tier Extra e Premium del PS Plus si dimostrano dei cataloghi ricchi di grandi esperienze tanto numerose quanto varie. Il mese di dicembre farà gola a moltissimi appassionati con ben 18 new entry che prendono il meglio degli ultimi anni del videogioco, e non solo. Tra questi titoli proposti nell’abbonamento PlayStation ci troviamo ben 3 capitoli della sega di Far Cry, ovvero: Far Cry Primal, Far Cry 5 e il suo sequel Far Cry New Dawn.

Non mancheranno anche altri titoli di grande impatto e capaci di attirare le attenzioni di chi ama i generi più disparati. Tra i pezzi da novanta del mese di dicembre 2022 troviamo sicuramente Yakuza Like a Dragon, il settimo capitolo principale della saga di Ryu Ga Gotoku Studio; ma anche WWE 2K22, un vero e proprio must play per tutti coloro che sono appassionati del Wrestling.

Vediamo nel dettaglio tutte le esperienze che arriveranno sul PS Plus Extra e Premium a partire dal prossimo 20 dicembre 2022:

WWE 2K22 – PS4

Far Cry 5 – PS4

Far Cry New Dawn – PS4

Far Cry Primal – PS4

Mortal Shell – PS4, PS5

Judgment – PS4, PS5

Yakuza: Like a Dragon – PS4, PS5

Yakuza 6: The Song of Life – PS4

Middle Earth: Shadow of Mordor – PS4

Middle-Earth: Shadow of War – PS4

The Pedestrian – PS4, PS5

Evil Genius 2 – PS4, PS5

Adventure Time Pirates of the Enchiridion – PS4

Ben 10: Power Trip – PS4, PS5

Gigantosaurus The Game – PS4

Pillars of Eternity II: Deadfire Ultimate Edition – PS4

Worms W.M.D – PS4

The Escapists 2 – PS4

Ridge Racer 2 – PSP

Heavenly Sword – PS3

Oddworld: Abe’s Exoddus – PS1

Pinball Heroes – PSP

