PS Plus, giochi gratis novembre 2020: c’è anche un gioco PS5!

Come di consueto, a fine del mese corrente Sony è pronta a svelare i titoli gratuiti che saranno disponibili per tutti i membri di PS Plus, il famoso servizio che abbiamo potuto conoscere ormai da tempo. Questi saranno disponibili il primo martedì del mese, vale a dire il prossimo 3 novembre. Fino a tale data potete reclamare i precedenti giochi che ricordiamo essere Vampyr e Need For Speed Payback. Vediamo quindi qui di seguito quali sono i giochi gratis di novembre, con una grossa sorpresa: un terzo titolo per i possessori di PS5

PS Plus| Novembre 2020

La Terra di Mezzo: L’ombra della Guerra

Hollow Knight

Bugsnax PS5

Starting Tuesday, PS Plus members can download Middle-earth: Shadow of War and Hollow Knight: Voidheart Edition for PS4: https://t.co/fYQeDxYslr Plus, a bonus PS5 game in November… pic.twitter.com/NqsMTi1AIZ — PlayStation (@PlayStation) October 28, 2020

L’ombra della Guerra è un gioco sviluppato da Monolith Productions e pubblicato da Warner Bros. Sequel de L’ombra di Mordor, ricevette voti positivi da pubblico e critica, ma si creò ai tempi un polverone causa micotransizioni. Il secondo gioco disponibile è quel capolavoro di Hollow Knight, metroidvania sviluppato e pubblicato da Team Cherry. Il gioco fu in buona parte finanziato grazie ad una campagna su Kickstarter, ora a tutti gli effetti uno dei titoli più promettenti di questa generazione. Ultimo, ma non per importanza, Bugsnax videogioco d’avventura presentato diverso tempo fa per PS5. Il gioco, sviluppato dal team indipendente Young Horses, propone qualcosa di assurdo ma allo stesso tempo interessante. Incredibilmente Sony ha deciso di rendere Bugsnax gratuito per tutti gli abbonati al servizio Plus, un’ottima scelta.

Questa è l’accoppiata scelta da Sony per tutti gli abbonati al servizio PS Plus. Cosa ne pensate? Siete contenti della selezione di Sony? Fatecelo sapere qui sotto con un commento nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti il servizio di PlayStation.