PS Plus: i giochi gratis del mese di febbraio sono fantastici

Il servizio PlayStation Plus si arricchisce di nuovi titoli a febbraio, come annunciato durante l'evento State of Play. Gli abbonati Extra e Premium potranno accedere a una serie di giochi di spicco a partire dal 18 febbraio.

Tra i titoli più attesi spicca Star Wars Jedi: Survivor, sequel del popolare Fallen Order. Il gioco offre un'avventura ricca di esplorazione e combattimenti con la spada laser, con una storia indipendente che non richiede necessariamente di aver giocato quello precedente (anche se personalmente lo consigliamo vivamente). Gli appassionati di tennis potranno invece cimentarsi con Top Spin 2K25, mentre gli amanti delle avventure narrative apprezzeranno il primo capitolo di Lost Records: Bloom & Rage, disponibile al day one su PS Plus. Questo è un gioco molto interessante sviluppato dagli autori di Life is Strange, quindi tenetelo d'occhio.

La lineup include anche altri titoli come SaGa Frontier Remastered, Somerville, Tin Hearts e Mordhau. Gli abbonati Premium avranno inoltre accesso a Patapon 3 e Dropship: United Peace Force. L'aggiunta di questi giochi rafforza l'offerta di PlayStation Plus, offrendo agli abbonati una selezione variegata di esperienze videoludiche.

L'ampliamento del catalogo PS Plus conferma la strategia di Sony di rendere il servizio sempre più attraente per i giocatori. La disponibilità di titoli recenti e di qualità al day one, come nel caso di Lost Records, rappresenta un valore aggiunto significativo per gli abbonati.

Ovviamente non siamo ancora ai livelli del GamePass (e dubito che Sony voglia davvero competere sul quel fronte), ma la lineup del mese è senz'altro interessante e farà gola a molti giocatori.