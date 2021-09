PS Plus: un’immagine conferma in anticipo i titoli di ottobre

Nel corso della giornata odierna sono emersi i giochi PS Plus di ottobre destinati agli abbonati al servizio di Sony. L’immagine, ancora non confermata, è stata però diffusa da un sito piuttosto autorevole, che si occupa in prima persona di verificare rumor e indiscrezioni e in passato si è rivelato piuttosto affidabile per diverse anticipazioni in merito.

PS Plus Ottobre

L’immagine che svelerebbe i giochi PS Plus di ottobre è stata lanciata da DeaLabs, versione francese di HotUKdeals, che si occupa di monitorare le offerte sui videogiochi e dà informazioni su titoli gratuiti disponibili su console e PC. Ogni immagine e ogni “submission” è stata verificata dai moderatori. Come è possibile vedere dall’immagine poco sopra, i giochi destinati agli abbonati al servizio di Sony sono tre: Hell Let Loose, che arriverà ovviamente su PS5 al day one come precedentemente confermato, Mortal Kombat X e PGA Tour 2K21.

Non sarebbero dunque grandi novità o giochi molto recenti a debuttare sul PS Plus nel corso del prossimo mese. Al di là di Hell Let Loose, che si tratta di un gioco che all’uscita sarà appunto disponible sul servizio, Mortal Kombat X e PGA Tour 2K21 hanno debuttato rispettivamente nel 2015 e nel 2020. Molto diverse anche l’esperienze di gioco: da una parte uno shooter estremamente realistico e next gen, dall’altra invece uno sportivo e un picchiaduro con animo arcade.

Ovviamente è sempre bene attendere una conferma da parte di Sony per questi nuovi giochi PS Plus. I nuovi titoli dovrebbero essere annunciato entro la prossima settimana, come da tradizione per questo genere di annunci e reveal. In attesa di scoprire quali titoli per PS4 e PS5 saranno disponibili gratuitamente, se avete un PC vi consigliamo il regalo di Steam di questa settimana, ovvero un indie decisamente particolare e ben apprezzato dalla critica. Per saperne di più vi invitiamo a visitare questo indirizzo. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo.