Giochi gratis PC, Steam regala un ottimo indie

Continuano a giungere interessanti giochi gratis per PC da parte di Steam, dato che la piattaforma di Valve ha fatto sapere di star regalando un ottimo titolo indie. Gli utenti PC avranno molto da giocare in queste settimane, dato che molti titoli sono divenuti recentemente gratuiti: pensiamo ai regali di Epic Games Store o quelli di Amazon Prime Gaming, per fare degli esempi. Tuttavia, su Steam possiamo ora aggiungere gratuitamente alla nostra libreria una produzione rilasciata a fine 2020 che interessò a molti utenti.

Di fatti, veniamo a sapere che Banana Hell, una produzione dal basso budget creata dallo sviluppatore Petriheart, è ora gratis su Steam. Sebbene non molti conoscevano il titolo, sulla piattaforma ha recensioni molto positive, con l’84% di voti favorevoli al gioco. Secondo quanto affermato dagli utenti che lo hanno giocato, Banana Hell è tutt’altro che facile e richiederà una buona dose di costante concentrazione: si tratta di un platform dove dovremo saltare da una piattaforma all’altra e collezionare alcuni cristalli.

La descrizione ufficiale del gioco lo definisce come “un’avventura che richiederà il totale controllo e il perfezionamento delle tecniche di salto. Un gioco platform estremamente difficile, pieno di banane e monologhi“. Insomma, Banana Hell si prospetta essere un titolo davvero molto e non vediamo l’ora di provarlo. Vi ricordiamo infatti che una volta riscattato, il gioco resterà per sempre nella vostra libreria, al contrario dei titoli che possono essere provati soltanto nel weekend.

Come sempre, vi ricordiamo di restare sintonizzati sulle nostre pagine per non perdere alcun aggiornamento su tutti i giochi gratis disponibili per PC, dato che ne vengono spesso regalati molti. Se invece siete giocatori PlayStation, non dimenticate che gli abbonati a PS Plus possono scaricare senza costi aggiuntivi titoli come Overcoocked! All You Can Eat o Hitman 2. Fateci sapere commentando in calce se avete provato Banana Hell o se lo scaricherete sui vostri PC.