Nel corso della notte italiana, Sony ha annunciato il periodo di lancio di PS VR2. Il visore dedicato alla realtà virtuale per PS5, successore hardware del primo, storico headset che ha sdoganato la realtà virtuale su console, debutterà ufficialmente nel corso del 2023. L’annuncio è arrivato grazie a un messaggio divulgato sugli account social di PlayStation.

Come riportato da PlayStation, PS VR2 sarà disponibile ufficialmente a inizio 2023. Una data di uscita precisa non è ancora stata comunicata, ma è molto probabile che un eventuale annuncio in merito sarà disponibile verso la fine del 2022 oppure nei primi mesi del prossimo anno. Sony ha comunque bisogno di tempo per preparare la macchina del marketing e ovviamente cominciare una linea di produzione che possa soddisfare la domanda, cercando forse di evitare la situazione che si è verificata con PS5 e il mercato secondario.

Il primo visore per la realtà virtuale delle console PlayStation venne lanciato a ottobre 2016, circa sei anni fa. In tanto speravano in una release per il nuovo headset proprio questo autunno, per celebrare ovviamente un anniversario così importante. Purtroppo non sarà così e bisognerà attendere ancora un po’ di mesi prima di poter mettere le mani sul nuovo hardware dedicato a PS5.

Come potrebbe avvenire un annuncio della data di uscita? Difficilmente Sony si limiterà a un comunicato via social come in questa occasione. Molto più verosimile, invece, l’idea di uno State of Play o di un PlayStation Showcase dedicato proprio a PS VR2, che svelerà non solo la release date ufficiale ma anche una serie di giochi ed esperienze che ne accompagneranno il lancio. Chiaramente al momento sono solamente ipotesi, ma una cosa è certa: per diversi mesi non sentiremo sicuramente parlare del visore. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.