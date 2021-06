PS3: scoperto dopo 10 anni un menù nascosto che migliora i giochi PS2

Molte generazioni videoludiche riescono a sorprenderci anche dopo diversi anni dalla loro commercializzazione. Tra gli esempi più recenti c’è sicuramente la scoperta fatta da un appassionato che, rigiocando ad un titolo della generazione PlayStation 2 su una PS3, si è accorto dell’esistenza di una feature rimasta segreta per tutti questi anni. Parliamo di un menù nascosto fin troppo bene che permette di godere dei giochi PlayStation 2 ad una qualità nettamente superiore a quella originale.

La scoperta è stata fatta dall’utente conosciuto online come ‘Stickman Sham’, il quale mentre stava giocando a Digital Devil Saga su PS3, uno spin off della celebre saga di Shin Megami Tensei, si è imbattuto in un menù nascosto che gli ha fatto scoprire un’importante possibilità. Questa funzionalità segreta di PlayStation 3 permette di modificare alcune impostazioni sui giochi PlayStation 2 e di conseguenza andare a migliorare nettamente le performance di quei titoli.

Il metodo per attivare tale menù nascosto non è poi così intuitivo; se così non fosse non ci sarebbero voluti 10 anni per scovare il tutto. Il giocatore, infatti, dovrà premere insieme la freccia a sinistra del D-pad, e i tasti quadrato, L1 e R1 per una durata complessiva di 10 secondi. Una volta rilasciati si potrà accedere al menù delle impostazioni, ma solamente dopo aver premuto il pulsante PS centrale.

apparently the PS3 store version of Digital Devil Saga is actually playable thanks to this hidden settings menu, shoutouts to @Freedom_PulseSR and @RPGLimitBreak pic.twitter.com/RDESQSMlax — Stickman Sham (@StickmanSham) June 20, 2021

Questo menù è rimasto celato per ben dieci anni, e molto probabilmente avendolo saputo prima avrebbe permesso a molti più appassionati di godere di una versione migliorata dei propri giochi PlayStation 2 preferiti. Chissà se PS3 nasconde altri segreti del genere, ma soprattutto, chissà quali altre console hanno ancora diverse carte da mostrare che non sono mai state scovate dagli appassionati nel corso degli anni.