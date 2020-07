PS4: i primi dettagli del nuovo aggiornamento 8.0

Sony ha rivelato il prossimo grande aggiornamento del software per PS4, che porterà il firmware alla versione 8.0. Pertanto, sarà presto disponibile la fase di beta test – che comunemente precede la distribuzione ufficiale. Alcuni utenti di PS4 hanno iniziato a segnalare che stanno già cominciando a ricevere gli inviti per il beta test, insieme ad una prima rassegna di tutti i dettagli in arrivo con questo update.

Dalle prime informazioni emerse, si evince che il nuovo aggiornamento si concentra principalmente sull’apportare modifiche e miglioramenti alle funzioni di Party, Messaggi e Controllo genitori. Si tratta di un aggiornamento piuttosto grande, con alcuni aggiustamenti e miglioramenti significativi e inaspettati, alle porte della next-gen.

Di seguito, vi elenchiamo le caratteristiche principali dell’aggiornamento:

Party : al momento del suo avvio, sarà possibile scegliere se creare un nuovo gruppo o selezionarne uno già esistente. Se si crea un nuovo gruppo, sarà salvato anche alla fine del party, consentendo di iniziarne uno nuovo con gli stessi membri;

: al momento del suo avvio, sarà possibile scegliere se creare un nuovo gruppo o selezionarne uno già esistente. Se si crea un nuovo gruppo, sarà salvato anche alla fine del party, consentendo di iniziarne uno nuovo con gli stessi membri; Messaggi : sarà possibile utilizzare un gruppo creato per un party per inviare messaggi a tutti i membri. Quando si selezionano i messaggi, potremo anche visualizzare quelli scambiati con i membri del gruppo;

: sarà possibile utilizzare un gruppo creato per un party per inviare messaggi a tutti i membri. Quando si selezionano i messaggi, potremo anche visualizzare quelli scambiati con i membri del gruppo; Unirsi al party : sono state rimosse le impostazioni pubbliche/private. Pertanto, solo i membri del gruppo potranno unirsi. Inoltre, sarà possibile partecipare ad un party anche se saranno presenti dei membri che sono stati precedentemente bloccati. In tal caso, riceveremo una notifica. Durante il party, questi utenti non sentiranno la nostra voce e non potranno visualizzare né il gioco a cui stiamo giocando né il nostro stato Share Play. Inoltre, tale utente non saprà che lo abbiamo bloccato;

: sono state rimosse le impostazioni pubbliche/private. Pertanto, solo i membri del gruppo potranno unirsi. Inoltre, sarà possibile partecipare ad un party anche se saranno presenti dei membri che sono stati precedentemente bloccati. In tal caso, riceveremo una notifica. Durante il party, questi utenti non sentiranno la nostra voce e non potranno visualizzare né il gioco a cui stiamo giocando né il nostro stato Share Play. Inoltre, tale utente non saprà che lo abbiamo bloccato; Impostazioni del party : sarà possibile modificarle dal menù delle opzioni che appare sullo schermo quando selezioni il party. Si potranno anche gestire le impostazioni di connessione di quest’ultimo, selezionando “Party Voice Chat Connection” – una nuova opzione aggiunta;

: sarà possibile modificarle dal menù delle opzioni che appare sullo schermo quando selezioni il party. Si potranno anche gestire le impostazioni di connessione di quest’ultimo, selezionando “Party Voice Chat Connection” – una nuova opzione aggiunta; Microfono : i membri del nostro gruppo potranno vedere quando il nostro microfono è disattivato;

: i membri del nostro gruppo potranno vedere quando il nostro microfono è disattivato; Le sessioni Play Together non potranno più essere avviate durante un party. Per quanto riguarda i giochi multiplayer online, invece, sarà possibile avviare una sessione di gioco;

non potranno più essere avviate durante un party. Per quanto riguarda i giochi multiplayer online, invece, sarà possibile avviare una sessione di gioco; Potremo modificare le impostazioni di comunicazione con altri giocatori e la visualizzazione di contenuti creati da questi ultimi, con la possibilità di bloccare anche tali attività.

e la visualizzazione di contenuti creati da questi ultimi, con la possibilità di bloccare anche tali attività. Menù rapido : al suo interno, sarà possibile escludere l’audio di tutti i microfoni collegati alla PS4, nella sezione “suono/dispositivi”;

: al suo interno, sarà possibile escludere l’audio di tutti i microfoni collegati alla PS4, nella sezione “suono/dispositivi”; Sezione Community : al suo interno, non sarà più possibile creare un party. Perciò, sarà necessario creare un gruppo in party.

: al suo interno, non sarà più possibile creare un party. Perciò, sarà necessario creare un gruppo in party. Sezione Eventi : qui non sarà più possibile creare nuovi eventi. Tuttavia, quelli creati prima dell’aggiornamento continueranno ad essere accessibili, esattamente come gli eventi e i tornei organizzati dagli sviluppatori e publisher;

: qui non sarà più possibile creare nuovi eventi. Tuttavia, quelli creati prima dell’aggiornamento continueranno ad essere accessibili, esattamente come gli eventi e i tornei organizzati dagli sviluppatori e publisher; Cambieranno alcune funzionalità, come i contenuti visualizzati sullo schermo ed il design delle schermate.

Ancora non abbiamo informazioni ufficiali sulla data di uscita dell’aggiornamento, ma immaginiamo che sarà disponibile molto presto.