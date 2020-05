PS4, diverse esclusive a più di 10 milioni di copie vendute

Le esclusive sono da sempre il prodotto che stimolano i consumatori ad acquistare una piattaforma. Normalmente queste esperienze, a seconda della loro qualità, fungono da valore aggiunto all’immagine della piattaforma. Anche se magari alla fine dello sviluppo riescono a essere dei capolavori, non è così scontato che riescano anche a vendere tantissimo. Nel caso di PlayStation e Xbox, a parte qualche raro caso, sono sempre stati i giochi terze parti a vendere di più, come Call of Duty o Fifa. Solo Nintendo è sempre stato un mondo a parte, con una lista impressionante di titoli esclusivi che hanno raggiunto, nel corso del tempo. numeri davvero impressionanti per quanto riguarda le vendite.

Nel caso di PlayStation 4, diverse esclusive sono riuscite a superare questo traguardo, anche e soprattutto grazie alle più di 110 milioni console vendute in tutto il mondo. Tra i giochi possiamo trovare Horizon Zero Dawn e God of War con più di 10 milioni di copie vendute, Marvel’s Spider-Man con 13,2, The Last of Us Remastered con più di 20 – considerando anche l’edizione PS3 – e Uncharted 4, forse il più impressionante, con più di 16 milioni di copie vendute in tutto il mondo.

Per la prima volta nella storia di PlayStation un Gran Turismo non riesce a raggiungere il traguardo. Ma non è detto che Gran Turismo Sport non possa riuscirci entro la fine della generazione, così come gli altri importanti titoli in arrivo come The last of Us Part 2 e Ghost of Tsushima. C’è da sottolineare che in passato raramente si son viste così tante esclusive superare le 10 milioni di copie vendute, di conseguenza questo è un risultato straordinario sia per Sony, ma anche per tutti gli appassionati single player, visto che i giochi nell’elenco sono tutti principalmente orientati a esperienze singolo giocatore.

Cosa ne pensate di questo importante risultato? Credete siano meritate le vendite di queste esclusive? Fateci sapere che cosa ne pensate e se vi aspettavate qualche altro titoli PS4 in questa classifica.