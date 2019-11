PS4: “It’s time to play” è il nuovo spot PlayStation di fine 2019

PS4 si avvicina alla fine della generazione e, sopratutto, alla fin dell'anno: per chiudere il 2019 Sony introduce un nuovo spot e un nuovo motto.

Sony PlayStation è nota da tempo per i suoi spot e, con l’avvicinarsi della fine del 2019, introduce un nuovo filmato sulla falsariga di quelli pubblicati nel corso degli anni per PS4 e il suo microcosmo. “It’s Time to Play” è il nuovo video, come potete vedere poco sotto, e racconta a proprio modo quella che è la visione della società giapponese sul mondo videoludico: un luogo chiassoso, denso di personaggi iconici che intervengono nella nostra vita quotidiana, facendoci divertire e sorprendendoci.

Il filmato mostra molti personaggi provenienti dal mondo PlayStation e non solo. Possiamo ad esempio vedere mostro e cacciatore di Monster Hunter World, Crash in versione kart, Kratos e suo figlio Atreus che inseguono un draugr attraverso il bagno di un povero giocatore sorpreso. Si passa poi a FIFA, Fortnite ma anche Final Fantasy VII Remake, con Cloud e la sua spada gigante.

Nella fase finale del video i giocatori e i personaggi dei videogame PS4 diventano una grande folla, la quale simboleggia anche come il mondo dei videogame è oramai un grande mondo interconnesso, basato sulla condivisione e, almeno nel migliore dei casi, sull’unità.

Diteci, cosa ne pensate del filmato? Vi piace? Probabilmente Sony realizzerà qualcosa di simile anche per PS5: diteci, secondo voi quale potrebbe essere il nuovo motto della società per l’arrivo della nuova generazione di macchine da gioco?