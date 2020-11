PS5 al lancio non supporterà SSD aggiuntivi, Sony conferma

I problemi saranno finiti? Ieri ci è arrivata la conferma da parte di Sony che la nuova PS5, almeno per quanto riguarda il lancio non supporterà la risoluzione 1440p QHD. Di conseguenza tantissimi giocatori di tutto il mondo si sono chiesti che tipo di tecnologia utilizzerà con tutti quei monitor che ormai sfruttano quella risoluzione e che molti giocatori hanno in casa per giocare giornalmente su una diagonale non troppo grande. Poche ora fa è arrivata però un’altra notizia, Sony ha confermato a The Verge che la console non supporterà alcun tipo di SSD al lancio.

Questo significa che non potremo installare nessuna tipologia di supporto esterno almeno nei primi tempi. Ovviamente ci teniamo però a dare completa analisi a questa notizia, come detto dallo stesso Cerny durante la conferenza dedicata all’Hardware di PS5 che questa tipologia di supporto sarebbe arrivata soltanto dopo i primi mesi dal lancio. A questo punto dobbiamo capire soltanto se lo spazio dedicato dall’SSD interno della console ci basterà.

Facendo un piccolo conto, lo spazio dovrebbe essere più che sufficiente dato che i titoli che usciranno insieme alla console alla lancio, tutti insieme occupano soltanto metà dello spazio disponibile sulla console. A questo punto inoltre vi ricordiamo che sarà comunque possibile installare degli HDD esterni che sono del tutto supportati anche al lancio.

Ovviamente si attendono futuri sviluppi che sicuramente non tarderanno ad arrivare, l’importante è capire quanto sarà finita la fase dei test da parte dei produttori che devono testare i loro SSD sul sistema PS5. A questo punto vi invitiamo a restare connessi sulle nostre pagine. Inoltre vi ricordiamo che oggi è uscita la nostra recensione di Series X. Voi avete prenotato la console di prossima generazione?