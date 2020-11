PS5: alcuni utenti segnalano problemi con la retrocompatibilità

Una delle caratteristiche della nuova PS5 è quella della retrocompatibilità con i giochi dell’antesignana PS4, offrendo al grande pubblico la possibilità di poter continuare a giocare i titoli già acquistati in passato anche sulla console di nuova generazione. Per il loro funzionamento, basta inserire la copia del gioco nel lettore Blu-Ray della PS5 standard. Se avete la Digital, invece, dovrete scaricare direttamente i titoli PS4 per poterli giocare, poiché questa versione è priva di lettore ottico. Ciò nonostante, non sono mancati i primi problemi in merito a questa funzionalità.

Alcuni videogiocatori in possesso di una copia di Assassin’s Creed Valhalla o Watch Dogs Legion per PlayStation 4 hanno provato ad inserire tali dischi su PS5, senza riuscire però nel loro intento. Questi utenti, infatti, hanno segnalato che nessuno dei due titoli funziona come dovrebbe in questo momento sulla console di nuova generazione. Probabilmente, questo problema potrebbe riguardare un numero limitato di giocatori, tuttavia anche se non fosse un problema universale rimane comunque una situazione spiacevole da risolvere.

Come tutti sappiamo, entrambi i titoli Ubisoft offrono aggiornamenti gratuiti per chiunque li giochi prima su PS4 per poi passare a PS5. Mentre i titoli acquistati digitalmente su PS Store funzionano come previsto, alcuni giocatori che inseriscono il disco nel lettore Blu-ray stanno riscontrando alcuni problemi. Precisamente, una volta inserito il disco PS4 sulla PS5, i giocatori possono scaricare gratuitamente la versione di nuova generazione, ma una volta inserito il disco viene quotata una commissione di 59,99€.

Ovviamente si tratta di un errore e di un imprevisto, pertanto Ubisoft ha già dichiarato che sta cercando di risolvere il problema al più presto. Nel frattempo, vi ricordiamo che abbonandovi a PS Plus sarà possibile giocare direttamente su PS5 ad una interessante selezione di giochi si successo per PS4 senza costi aggiuntivi, stiamo parlando della PlayStation Plus Collection!