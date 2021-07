PS5, Amazon UK da priorità agli abbonati Prime nella vendita

Potrebbe arrivare anche da noi? Al momento non si hanno notizie certe, ma sembra che Amazon stia adottando alcuni metodi per la vendita di PS5 all’interno del mercato inglese. Come sappiamo infatti, questa mattina la console di Sony era tornata disponibile per un brevissimo momento anche sul sito di e-commerce più famoso al mondo anche nel nostro paese. L’acquisto però era libero e non prevedeva alcuna restrizione. In UK invece sembra che non sia cosi. Difatti all’interno della pagina di vendita della console era presente un piccolo paragrafo nel quale veniva espressamente indicato che la vendita era riservata agli account Prime.

Abbiamo appreso della notizia anche grazie alle pagine di GamesRadar, all’interno delle quali potete trovare anche alcuni screen della faccenda. Sembra infatti che la mossa adottata dall’azienda serva anche ad evitare che la PS5 cada in mano a bot e bagarini di qualche tipo. Le risposte per questa mossa, possono essere molteplici. Se da un lato abbiamo la lotta contro il bagarinaggio, da un certo punto di vista possiamo vedere anche questa mossa come un piccolo colpo per dare un boost agli abbonamenti ad Amazon Prime, soprattutto ora che la situazione a livello mondiale sta tornando alla normalità.

La domanda che però ci poniamo è la seguente. Possibile che venga attuata una politica simile anche all’interno del nostro territorio per evitare che le PS5 vadano via in un lampo come è avvenuto anche questa mattina. C’è però anche da considerare che nel nostro paese l’abbonamento Prime costa molto meno rispetto ad altri paesi e di conseguenza il bacino di utenza è comunque ampio.

Sarà soltanto il tempo che ci darà una risposta anche se speriamo che prima o poi le console possano facilmente essere reperibili anche all’interno dei negozi fisici o anche normalmente online.