PS5 va meglio di PS4 in USA, mentre Xbox Series X|S fa peggio di One e 360

Le vendite della PlayStation 5 negli Stati Uniti hanno superato quelle di PlayStation 4 dell'8% nello stesso periodo di riferimento, almeno secondo i dati forniti da Matt Piscatella di Circana. Nonostante il mancato raggiungimento dell'obiettivo di vendita delle 25 milioni di unità previste inizialmente per l'ultimo anno fiscale, fissato poi a 21 milioni, la PS5 si è fermata a soli 200.000 pezzi dal traguardo. Le previsioni per il prossimo anno fiscale, che terminerà il 31 marzo 2025, si attestano a 18 milioni di console. Al momento, le unità vendute globalmente di PS5 raggiungono i 59,3 milioni.

Per quanto riguarda la concorrenza, i dati di Circana mostrano un calo per le console Xbox Series X|S, che hanno registrato vendite inferiori del 13% rispetto alla Xbox One, sebbene siano superiori del 13% rispetto alla prima Xbox e leggermente inferiori a quelle della Xbox 360. Microsoft non ha condiviso i dati di vendita specifici delle sue ultime console, ma non sembra che la situazione sia rosea in questo momento.

Il mercato videoludico statunitense ha vissuto un rallentamento in aprile, con una diminuzione del 3% dei ricavi annui. Tale calo è stato maggiormente influenzato dalla diminuzione del mercato hardware, che ha visto una riduzione del 43%, passando da 368 milioni di dollari nel 2023 a 208 milioni nel corrente anno. La riduzione delle vendite riguarda in modo particolare il Nintendo Switch, ma anche la PS5 e la Xbox Series X|S hanno subito una decelerazione significativa.