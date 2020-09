PS5: Bloodborne Remastered, ecco il video su come potrebbe essere

Sono ormai diversi mesi che in rete gira la voce di un possibile arrivo di Bloodborne sia su PC che sulla prossima console di Sony PS5. Al momento questi rumor rimangono ancora tali, dato che le parti chiamate in causa non sono ancora uscite allo scoperto annunciando l’ufficialità di queste insistenti voci di corridoio. A buttare ulteriore benzina sul fuoco però, ci ha pensato un particolare video caricato su YouTube.

Il tutto parte dal canale di un utente conosciuto con il nickname di “SnazzyAI”, il quale ci ha proposto un filmato di Bloodborne che gira ad una risoluzione di 4K e a 60 FPS. Il tutto è stato reso possibile grazie all’utilizzo di un’intelligenza artificiale, che ha portato ai nostri occhi quella che potrebbe essere una versione del titolo targato From Software in uscita su PS5. Un’esperimento decisamente riuscito, e che non fa altro che aumentare la voglia di rivedere uno dei titoli più amati di questa generazione prendere vita anche nella prossima.

Nonostante il ragazzo sia solamente al suo secondo video caricato su YouTube, è già riuscito a far trovare i suoi interessanti lavori a un gruppo nutrito di appassionati. L’obbiettivo di SnazzyAI infatti, è proprio quello di mostrare come girerebbero i giochi più apprezzati delle ultime generazioni con risoluzioni next gen. Il tutto andando a lavorare con l’utilizzo di un’intelligenza artificiale.

Al momento, sia From Software che Sony non hanno mai accennato alla possibilità di rivedere Bloodborne anche su PS5. I fan dei titoli From però, avranno a breve una grossa soddisfazione con l’uscita al lancio di PlayStation 5 di Demon’s Souls. Cosa ne pensate del lavoro attuato da SnazzyAI? Vi piacerebbe poter rigiocare (o giocare per la prima volta) a Bloodborne su PS5? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.