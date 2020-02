PS5: il sito ufficiale giapponese svela per sbaglio il design?

PlayStation 5 è una console a dir poco elusiva. Siamo a metà febbraio oramai e ancora non abbiamo alcuna informazione sulla macchina da gioco di Sony e, sopratutto, non sappiamo nemmeno se sia in programma un reveal a breve termine, come vari rumor suggerivano. Uno degli aspetti che più incuriosiscono i fan è il possibile design di PS5, sopratutto ora che abbiamo visto che Xbox Series X avrà una struttura a torre.

Nelle ultime ore, proprio a questo riguardo, è emerso online un nuovo rumor: il sito ufficiale giapponese di PlayStation avrebbe inserito per sbaglio l’icona di PS5 vicino a quella di PlayStation 4, PlayStation 4 Pro e PS VR, come potete vedere sotto. Secondo quanto è stato riportato, l’immagine è apparsa e scomparsa rapidamente ma non prima che qualcuno riuscisse a farne una fotografia.

L’icona, come potete vedere, ha un aspetto simile al dev kit già noto e già confermato dalla società giapponese. Quali sono le possibilità? Ammesso che sia tutto vero, è possibile che, per una volta, dev-kit e versione commerciale della console abbiano qualche somiglianza, anche solo per la forma a V (inteso come numero romano 5). Ad esempio, è possibile che PS5 abbia una barra luminosa di tale forma.

Un’altra possibilità è che si tratti di un’icona temporanea che Sony userà prima di svelare il design definitivo della console, ma pare una mossa molto strana. La possibilità più realistica? Si tratta di un fake creato ad arte per ingannare tutti i fan che sono in attesa di nuove informazioni: non sarebbe affatto la prima volta.

Purtroppo per ora è impossibile saperlo: dobbiamo solo sperare che Sony non ritardi troppo la presentazione di PS5; l’unica comunicazione ufficiale della società a riguardo indica che ci vorrà ancora un po’ di tempo, anche se non è chiaro quanto.